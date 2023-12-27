Итог СВО, место России в мире и дробление территорий: главные предсказания на 2024 год

Грядущий 2024 год вызывает надежду и опасения. На будущий год люди строят планы, мечтают, планируют крупные покупки или поездки, однако иногда задуманное не удается реализовать из-за геополитических событий, стихийных бедствий или других независящих от человека причин. О том, какие прогнозы дают пророки на 2024 год, для каких стран он станет неудачным, чего стоит бояться России, и грозит ли новая мировая война, расскажет редакция «Радио 1».