Итог СВО, место России в мире и дробление территорий: главные предсказания на 2024 год

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Грядущий 2024 год вызывает надежду и опасения. На будущий год люди строят планы, мечтают, планируют крупные покупки или поездки, однако иногда задуманное не удается реализовать из-за геополитических событий, стихийных бедствий или других независящих от человека причин. О том, какие прогнозы дают пророки на 2024 год, для каких стран он станет неудачным, чего стоит бояться России, и грозит ли новая мировая война, расскажет редакция «Радио 1».
Предсказания Ванги на 2024 год
Болгарская ясновидящая предсказала, что с 2022 по 2024 годы будет установлен новый мировой порядок, и Россия займет лидирующую позицию на международной арене.
Високосный год 2024: приметы, чего стоит опасаться и как привлечь удачу
Ванга предсказала, что в 2024 году две страны, разделенные океаном, будут вести тайные переговоры с целью покорить Россию, однако отечественные спецслужбы вычислят врага.
Предсказания Матроны Московской на 2024 год
По словам Матроны, 2024 и 2025 годы будут для России сложными, но лидеру страны удастся преодолеть политические и социальные проблемы. В конце будущего года «колесо времени повернёт на светлую сторону» и наступит период процветания и стабильности.
Предсказания Нострадамуса на 2024 год
Нострадамус был уверен, что в 2024 году Россия найден верных и сильных союзников. Запад станет уязвимым и неспособным к противостоянию. Он также предрек развитие и процветание России и призвал обратить внимание на Центральную Азию, которой важно удержать влияние на малые страны, чтобы в будущем они не присоединились к вражеским коалициям.
Провидец предсказал новую исламскую революцию и грядущую войну всего мира с радикально настроенными мусульманами, что в конце концов приведет мир к ядерной катастрофе. Однако уничтожение всего живого произойдет гораздо позже, уверен Нострадамус.
Предсказания Жириновского на 2024 год
Пророчество от политика Владимира Жириновского гласит, что существующий конфликт на Украине в 2024 году отойдет на второй план, так как всё внимание будет приковано к конфликту на Ближнем Востоке, где развернутся самые страшные события.
Политик выразил уверенность в том, что российская экономика милитаризируется, оборонные предприятия заработают, увеличится численность армии.
Жириновский также предрек крушение нацистского режима на Украине и новую веху в сотрудничестве между Россией и Китаем.
Предсказания Мессинга на 2024 год
Мессинг предсказал России в 2024 году достижение новых успехов на международной арене. Он уверен, что год будет богатым на события, но они принесут обществу благо и удовлетворение.
По прогнозам Мессинга, мир продолжит находиться на пороге мировой войны, и в том случае, если конфликт перерастет в крупное вооруженное противостояние, Россия «сыграет в нем важную роль».
Предсказания Павла Глобы
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Глоба уверен, что конфликт на Украине может перейти в новую острую фазу, чего будут добиваться на Западе. По его мнению, значительную роль в предотвращении войны сыграют российские спецслужбы.
Президенту Украины Глоба предрек уход с поста, а экономика США, по прогнозам астролога, потерпит окончательный крах.
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