Раскрыты предсказания Вольфа Мессинга на 2024 год

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«Утро.ру» отмечает, что 2024 год Мессинг называл переломным. Он предсказал, что в этот период ожидается стремительное развитие медицины, а цифровые технологии достигнут высокого уровня. С одной стороны, активная цифровизация колоссально облегчит жизнь людей, но, с другой – может привести к угрозе безопасности и защиты личных данных.
Также специалист предрёк экономический крах и кризисы. Вместе с тем ожидается резкое увеличение числа безработных граждан и стремительное закрытие предприятий. В связи с этим, Мессинг советовал стремительно развиваться, чтобы решить эту проблему.
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