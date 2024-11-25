Сомнолог назвала причины возникновения лунатизма

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Лунатизм, также называемый сомнабулизм, представляет собой расстройство, при котором люди совершают сложные действия, находясь в состоянии сна. Часто оно передается генетически, рассказала врач-кардиолог, сомнолог «СМ-Клиники» Наталия Золотарева. По ее словам, причины возникновения лунатизма изучены не до конца, но ученые выделяют несколько факторов, которые влияют на его развитие, среди них — стресс и высокая эмоциональная нагрузка.
«Различные ситуации, такие как экзамены, проблемы в семье или на работе, вызывая эмоциональное перенапряжение, способствуют нарушение нормального цикла сна, что может привести к появлению симптомов лунатизма», — поделилась она в беседе с «Известиями».Еще одним ключевым фактором Золотарева назвала проблемы со сном. Организм, систематически не получающий достаточное количество отдыха, пытается компенсировать его за счет фаз глубокого сна, во время которых как раз и может возникнуть лунатизм.
Сомнолог отметила влияние и некоторых лекарственных препаратов, особенно тех, что оказывают воздействие на ЦНС. Такие медикаменты могут спровоцировать эпизоды сомнабулизма.
«Алкоголь и наркотики, нарушая нормальный цикл сна, могут также вызвать появление лунатических состояний. Алкогольное опьянение особенно часто приводит к учащению приступов у людей, склонных к этому расстройству», — пояснила эксперт.Врач также добавила, что сомнабулические состояния могут быть спровоцированы апноэ сна, синдромом беспокойных ног и другими нарушениями сна.
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