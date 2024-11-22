Нарколог Холдин объяснил, чем грозит сочетание антибиотиков с алкоголем

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При приёме антибиотиков пациентам строго запрещается употреблять алкоголь. О том, с чем связан этот запрет, а также какие последствия угрожают его нарушителям, рассказал психиатр-нарколог, главный внештатный специалист министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин.
«Из-за спиртных напитков действие антибиотиков на микроорганизмы, с которым борется лекарство, может ослабнуть. В результате возможен вариант, что человек пропьёт курс антибиотиков, а лечебного эффекта не получит», — сказал Виталий Холдин.Он также предупредил, что алкоголь может обострить побочные эффекты от антибиотиков. Кроме того, повышается риск возникновения аллергической реакции на препарат. В этом случае придётся подбирать другое лекарство для борьбы с болезнью.
Виталий Холдин также напомнил, что при лечении антибиотиками необходимо строго соблюдать дозировку лекарства и время его приёма.
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