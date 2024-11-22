Нарколог Холдин объяснил, чем грозит сочетание антибиотиков с алкоголем

Шаурма, ставшая для многих повседневным блюдом, может быть не только вкусной, но и полезной. Для этого она должна содержать диетическое мясо, например курицу и вегетарианский заместитель, натуральные соусы и как можно больше овощей. Об этом заявил диетолог-консультант и заместитель главы АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов.