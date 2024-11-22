Врач раскрыла опасность обезболивающих

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Бесконтрольный прием обезболивающих или противовоспалительных препаратов грозит тяжелыми последствиями для здоровья. Об этом сообщила терапевт Видновской КБ Минздрава Подмосковья Зарема Тен. По ее словам, длительное применение НПВП может спровоцировать гастрит и даже язвы желудка.
«Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), такие как ибупрофен и аспирин, раздражают слизистую желудка, особенно при длительном применении или приемах на голодный желудок. Это может вызвать гастрит или даже язвенные поражения. У пациентов с хроническими заболеваниями желудка и кишечника, а также у пожилых людей риск осложнений еще выше», — отметила она в беседе с NEWS.ru.Тен добавила, что аспирин, ибупрофен, парацетамол и другие обезболивающие не лечат инфекции, а их неконтролируемый прием приведет к проблемам со здоровьем.
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