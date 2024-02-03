Sony запретила активацию игр в Steam для России и Белоруссии

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Sony ввела ограничения на активацию видеоигр в магазине Steam на территории России и Белоруссии, сообщило российское издание и дистрибьюторское предприятие «Бука». Информация об этом появилась в сообщении о предзаказе игры Horizon Forbidden West в социальной сети «ВКонтакте».
«Иными словами, игра не сможет быть активирована на аккаунтах Steam, зарегистрированных в России и Белоруссии. На территории других стран СНГ активация проходит успешно», — уточнили представители «Бука».Подобные проблемы не затрагивают другие страны Содружества.Интернет-магазин компьютерных игр Steampay также предупредил о сложностях с активацией игр.
«Сегодня нам поступила информация от издательства Sony, что активация их игр теперь недоступна для Steam-аккаунтов, привязанных к регионам России и Белоруссии», — заявили в магазине.В марте 2022 года Sony прекратила продажи своих консолей PlayStation, а также программного и аппаратного обеспечения в России, вскоре после начала спецоперации на Украине. Эксперты высказывали мнение, что для компании решение об уходе с российского рынка было трудным с финансовой точки зрения, учитывая её крупное присутствие среди производителей консолей в России.
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