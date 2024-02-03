Sony запретила активацию игр в Steam для России и Белоруссии

Sony ввела ограничения на активацию видеоигр в магазине Steam на территории России и Белоруссии, сообщило российское издание и дистрибьюторское предприятие «Бука». Информация об этом появилась в сообщении о предзаказе игры Horizon Forbidden West в социальной сети «ВКонтакте».