Детский врач Фатхуллина назвала самую полезную физическую активность для детей

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Педиатр НИКИ детства Ирина Фатхуллина назвала самую полезную физическую активность для детей. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Врач-педиатр Ирина Фатхуллина подчеркнула, что физическая активность является неотъемлемым элементом сохранения здоровья и укрепления иммунитета.
Кроме этого, специалист добавила, что для укрепления здоровья очень важен дневной сон для маленьких детей. Дети до года спать 3-4 раза в течение дня, дети второго и третьего года жизни — 2 раза. После трех лет — один раз.
Также стоит включить в рацион ребенка продукты, богатые клетчаткой, пребиотиками, животным белком и сократить количество сладкого, заменяя его например фруктами.
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«Детям и подросткам 5-17 лет нужно активно двигаться не менее 60 минут ежедневно, большая часть этого времени должна отводиться на аэробные занятия: бег, прыжки, подвижные игры.<…> Сократите время, проведенное с гаджетами. Обязательно гуляйте с ребенком на свежем воздухе. Даже самая простая физическая активность способствует укреплению иммунной системы и улучшению общего самочувствия ребенка», — отметила Ирина Фатхуллина.
Также стоит включить в рацион ребенка продукты, богатые клетчаткой, пребиотиками, животным белком и сократить количество сладкого, заменяя его например фруктами.
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Мира Полтева