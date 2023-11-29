Сообщение о выдаче повестки 86-летней женщине на Украине оказалось фейком

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Сообщение о выдаче повестки 86-летней жительнице Днепропетровска оказалось фейком. Об этом сообщило украинское издание «Страна» в своём Telegram-канале.
На опубликованных в интернете кадрах видно, что на повестке, которую якобы получила пенсионерка, указано звание рядового, а само слово написано на русском языке.
Напомним, что на Украине ещё в 2020 году было устранено такое звание, а рядовых начали официально называть «солдатами».
Ранее сообщалось, что 86-летней жительнице Днепропетровска, которая в 2022 году переехала их Артёмовска, выдали повестку. Отмечалось, что женщина имеет медицинское образование, а согласно постановлению правительства Украины, с 1 октября этого года все женщины-медработники обязаны встать на воинский учёт.
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Анастасия Чинкова