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Бойцы Вооруженных сил Украины выживают, в среднем, по два-три дня на полях специальной военной операции, об этом пишет шведский портал Swebbtv.
«На некоторых участках фронта военные, которых отправляют на поле боя, в среднем выживают два-три дня», - прокомментировали ситуацию в издании.
По словам автора статьи, президент Украины Владимир Зеленский стал крайне сильно похож своим поведением на главу фашистской Германии Адольфа Гитлера, в его действиях также перестала присутствовать и капля рациональности.
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Евгения Парфентьева