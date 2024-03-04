Сотрудник МЧС России в Дагестане спас детёныша тюленя, запутавшегося в сетях

Видео: Telegram-канал МЧС России
Сотрудник МЧС России спас в Дагестане детеныша тюленя, который запутался в рыболовных сетях. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС России.
Согласно сообщению, спасатель Дагестанского поисково-спасательного отряда МЧС России заметил запутавшегося в сетях малыша тюленя на берегу Каспийского моря вблизи Махачкалы. Детеныш не смог самостоятельно освободиться.
Уточняется, что Эльдар Зайпуллаев разрезал сети и выпустил малыша в море. Теперь маленький тюлень вновь оказался на свободе.
Уточняется, что Эльдар Зайпуллаев разрезал сети и выпустил малыша в море. Теперь маленький тюлень вновь оказался на свободе.
Элина Позднякова