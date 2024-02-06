Подмосковные ветеринары спасли пса, проглотившего мячик

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Собаку, проглотившую мяч, спасали врачи подмосковного территориального ветеринарного управления №5, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Московской области.
Пёс по кличке Барон поступил на приём с жалобами на потерю аппетита и частые рвоты. Рентген показал, что в желудке собаки находится инородное тело: мяч диаметром 28 мм. Извлечь мяч было решено без полостной операции — эндоскопическим методом.
Ветеринарные врачи также проконсультировали хозяев, какие игрушки строит использовать, а какие могут представлять опасность для их питомца.
В Московской области действует Единый контакт-центр по вопросам ветеринарии: +7(495) 668-01-25. А записаться на приём к врачам Государственной ветеринарной службы региона можно онлайн — через подмосковный портал госуслуг.
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«Ветеринарные специалисты оказали экстренную помощь и стабилизировали состояние пса. Благодаря эндоскопии, они смогли спасти Барона без серьезных операций, снизив риски и обеспечив бережное послеоперационное восстановление», — отмечается в сообщении.
В Московской области действует Единый контакт-центр по вопросам ветеринарии: +7(495) 668-01-25. А записаться на приём к врачам Государственной ветеринарной службы региона можно онлайн — через подмосковный портал госуслуг.
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Лев Каштанов