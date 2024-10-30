Сотрудники МБУ «Благоустройство» в Кашире обеспечивают безопасность на детских площадках

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Сотрудники МБУ «Благоустройство» городского округа Кашира ежедневно проверяют состояние детских игровых площадок и спортивного оборудования, покрытия и ограждений. Основная задача мониторинга — выявление нарушений на детских площадках, которые могут представлять угрозу для жизни и здоровья детей, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
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Дайана Хусинова