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Сотрудники МБУ «Благоустройство» в Кашире обеспечивают безопасность на детских площадках

30 октября 2024, 12:32
(обновлено   )
Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Сотрудники МБУ «Благоустройство» городского округа Кашира ежедневно проверяют состояние детских игровых площадок и спортивного оборудования, покрытия и ограждений. Основная задача мониторинга — выявление нарушений на детских площадках, которые могут представлять угрозу для жизни и здоровья детей, сообщает пресс-служба администрации городского округа.


При обнаружении недостатков сотрудники МБУ «Благоустройство» проводят текущий ремонт, замену и покраску объектов. Например, работы проводились во дворах по адресам: г. Кашира, ул. Садовая, д. 33; ул. Юбилейная, д. 12; Советский проспект, д. 17а.

Все незначительные проблемы устраняются немедленно, а неисправности, которые требуют больше времени, обозначаются информационными стикерами «Меня скоро починят!» или «Я сломался». Таким образом, взрослые и дети знают, что все недостатки на детской площадке учтены и будут устранены в ближайшее время.

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#безопасность
#подмосковье
Диетолог Бобровский сравнил сахарную зависимость с наркотической
Диетолог Бобровский: сахарная зависимость приравнивается к наркотической
30 октября 2024, 13:06

Фото: iStock/Fedinchik

30 октября считается днем ocвeдoмленнocти o caxapнoй зaвиcимocти. Вокруг этого ходит много споров: существует ли зависимость от сладкого или это проблемы в нашей голове?
Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Андрей Бобровский в беседе с «Радио 1» сообщил, что если говорить широко, то официально сахарной зависимости как медицинского диагноза не существует, в отличие от алкогольной или наркотической.
«Сейчас, благодаря современным методам исследования, все больше доказательств некоторой похожести сахарной зависимости с наркотической. Недавно были проведены интересные исследования, когда выявили, что ответ определенных участков лобной доли головного мозга похожий как при употреблении сахара, так и при употреблении никотина — наркотика. Отсюда эксперты делают вывод, что сахарная зависимость есть. Думаю, время, когда зависимость от быстрых углеводов будет признана в виде официального диагноза, не за горами», — поделился врач.

По его словам, чтобы избавиться от тяги к сладкому, нужно первым делом провести тщательную диагностику, потому что причина может крыться в чем-то поведенческом.
«Это может быть поведенческая проблема, когда человек не контролирует себя, то есть умом понимает, что это пирожное лишнее, но ничего с собой поделать не может, рука тянется, и он съедает. А с другой стороны, он может много сладкого есть, потому что ничего не понимает в правильном питании и думает, что никакого вреда себе не причинит. Если мы видим по-научному компульсивное, приступообразное переедание, то здесь не диета, добавки и витамины, а психотерапия», — объяснил эксперт.

Он добавил, что методы лечения поведенческих проблем, которые вызывают сахарную зависимость, вполне доказанные и эффективные, однако, как и с любой другой зависимостью, результатов в 100% добиться сложно.

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В Московской области завершилась Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги»
30 октября 2024, 12:29

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Завершилась Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги», которая проходила с 24 сентября по 27 октября, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Более 304,6 тысяч учеников 1–9 классов Московской области проверили свои знания о ПДД в игровой форме. В общей сложности в олимпиаде поучаствовали около 5,5 миллиона школьников.

«Снижение аварийности на дорогах ― задача, которая заложена в национальную цель "Комфортная и безопасная среда для жизни". И в особом приоритете нашей работы ― детская безопасность. В условиях растущего транспортного потока и расширения дорожной сети страны знание правил дорожного движения становится крайне важным», — сказал заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.
Участники олимпиады на основе реальных дорожных ситуаций изучали правила поведения в качестве пешеходов и пассажиров, а также управления велосипедами и средствами индивидуальной мобильности (СИМ).

«В олимпиаде в этом году приняли участие больше 304,6 тыс. учащихся из Московской области, что на 15% больше, чем в 2023 году — в прошлом году свои знания проверили более 257 тысяч школьников», — сообщили в Минтрансе Подмосковья.

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#безопасность
#олимпиада
#школьники
#пдд
#московская область
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Глава Коркино подала в отставку после беспорядков на фоне убийства таксистки
30 октября 2024, 11:29

Наталья Лощинина (Фото: Telegram-канал Н. Лощининой)

Глава Коркино Наталья Лощинина подала в отставку после беспорядков в городе, которые произошли на фоне убийства женщины-таксиста Елены Сарафановой.
«Так называемая «цыганская проблема» существовала очень давно и известна администрации не только как представителям власти, но и как жителям округа. И эта проблема никогда не замалчивалась. Начиная с 2019 года, мы обращались во все возможные инстанции. И после этого проводились беседы, рейды», — написала Лощинина.

Она добавила, что после всех этих действий администрацию Коркино обвинили в притеснении цыган по национальному признаку. Также, по ее словам, неизвестные не однократно оскверняли могилу ее свекра.

Лощинина отметила, что глава города должен отвечать не только за хорошее, что происходит в округе, но и за нерешенные проблемы. Таким образом, она приняла решение сложить полномочия.

«Одно могу сказать уверенно – все эти долгие годы работала много и честно», — заключила Лощинина.

Напомним, волнения в Коркино начались накануне после убийства 40-летней таксистки, тело которой с ножевыми ранениями обнаружили в машине. По данным следствия, женщина везла юношу к нему домой, в пути между ними произошел конфликт, в ходе которого он убил ее.

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#конфликт
#женщина
#рейды
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В городском округе Клин состоялась выездная администрация
30 октября 2024, 11:29

Фото: пресс-служба администрации г.о. Клин

29 октября жители деревень Бирево и Троицино встретились с выездной администрацией, сообщает пресс-служба администрации городского округа Клин.
Заместитель главы по благоустройству сообщил, что муниципалитет подал заявку на включение большой дворовой территории возле домов 1–8 в Бирево в программу благоустройства на следующий год. В домах 4, 5 и 6 планируется провести ремонт подъездов и гидропневматическую промывку системы холодного водоснабжения.

«Для нас нет закрытых тем, больных или неудобных вопросов. Каждое обращение будет рассмотрено и все заявители получат ответы на свои вопросы. Может они вас не устроят, потому что мы действуем строго в рамках компетенции, в рамках существующего финансирования и принятых муниципальных программ. Но ответы будут исчерпывающие и честные», — рассказала Глава городского округа Клин Алёна Сокольская.
Каждый участник встречи получил возможность оставить свои контактные данные и получить индивидуальный ответ. Свои предложения и отзывы о формате выездной администрации можно передать через систему обратной связи, отсканировав QR-код.

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#алёна сокольская
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#жители
#московская область
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Лотосовые роды: акушер предупредила об опасности появления на свет ребенка на дому
Врач Ерофеева: домашние роды — безумно опасное занятие
30 октября 2024, 11:20

Фото: iStock/gorodenkoff

Сейчас в социальном пространстве опять возник всплеск интереса к домашним родам и так называемым «лотосовым» — когда у ребенка не отрезается пуповина, а в течение нескольких дней после рождения он продолжает ей «питаться». Самый важный вопрос в таких спорах: насколько это безопасно для матери и ребенка?
Акушер-гинеколог, эксперт ВОЗ по репродуктивному здоровью и правам Любовь Ерофеева в беседе с «Радио 1» сообщила, что домашние роды — это безумно опасное занятие.
«Это возможно при условии, что около вашего подъезда будут стоять две скорые помощи, потому что роды — это непредсказуемая ситуация. То, как женщина вынашивает ребенка, как она себя чувствует, ни о чем не говорит. Мы не знаем, что произойдет, это очень коварная вещь, могут быть самые сложные и неприятные случаи. А если у женщины есть какие-то особенности со здоровьем, то она тем более должна рожать под круглосуточным присмотром персонала», — заявила эксперт.

По ее словам, идея по поводу сохранение пуповины у ребенка, ничем не подтверждена и противоестественна.
«Это абсолютно противоестественная идея. Пуповина перестает пульсировать, как только малыш родился, потому что у него расправляются легкие, и начинается аэробное дыхание, он начинает дышать воздухом. Внутриутробно ему необходима плацента и пуповина, чтобы снабжать кислородом и питательными веществами, никакого смысла в том, чтобы сохранять ее долго, абсолютно нет», — сообщила врач.

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#рождаемость
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В Ступино торжественно вручили паспорта 18 молодым жителям округа
30 октября 2024, 11:14

Фото: пресс-служба администрации г.о. Жуковский

Глава городского округа Ступино, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских поздравил молодых жителей Ступино с важным событием — вручением паспортов, сообщает пресс-служба администрации городского округа Жуковский.
«Мы живем в городе трудовой доблести. Во время войны наши жители трудились под лозунгом "Всё для фронта, всё для победы!". Благодаря трудовому и ратному подвигу ступинцев Ступино присвоено высокое почетное звание. Нам необходимо помнить об этом и приумножать славу первостроителей города», — подчеркнул Мужальских.
Глава городского округа сообщил о строительстве и открытии новых школ, ремонте социальных объектов, благоустройстве общественных пространств и прокладке дорог. Он также отметил, что муниципалитет уделяет особое внимание поддержке промышленного сектора экономики.

Сергей Мужальских пожелал молодым людям получить качественное образование по выбранной специальности и продолжить свою карьеру в нашем городе.

«Поздравляю вас и ваших родных с получение паспорта гражданина Российской Федерации! Желаю ставить перед собой цели и достигать их!» — сказал Мужальских.

Руководитель муниципалитета вручил 18 девушкам и юношам паспорта, цветы и сувениры.

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#гражданство
#поздравление
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Андрей Воробьёв наградил волонтёров из Жуковского
30 октября 2024, 10:54

Андрей Воробьёв (фото: пресс-служба администрации г.о. Жуковский)

В День добровольца губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил пункт сбора гуманитарной помощи в Одинцово, где встретился с волонтерами и отметил заслуги самых активных из них, сообщает пресс-служба администрации городского округа Жуковский.
Среди награжденных оказались два волонтера из Жуковского района — София Семечкина и Елизавета Федорова. Вместе с другими жуковскими добровольцами девушки оказывали помощь во время зимней чрезвычайной ситуации в Подольске и принимали участие в работе на месте трагедии в Крокусе.

«Хочу присоединиться к нашему губернатору, и поблагодарить всех волонтеров за ту огромную работу, которую они делают. Оставайтесь такими же активными и неравнодушными. Пусть ваши глаза продолжают гореть. С такой молодежью у нас точно есть будущее, в этом у меня нет никаких сомнений», — написал в социальных сетях глава Жуковского Борис Аубакиров.
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#московская область
#волонтеры
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На 10 региональных дорогах Подмосковья отремонтировали остановки
30 октября 2024, 10:45

Фото: пресс-служба Минтранса МО

В Московской области отремонтировали остановочные павильоны на 10 региональных дорогах, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«Дорожники провели ремонт остановок в городах Раменское, Реутов, Долгопрудный, Серпухов и Коломна. Также работы провели в малых населённых пунктах – деревне Юрлово городского округа Химки, в посёлке Красково под Люберцами, селе Гжель Раменского округа и в деревне Соколово городского округа Солнечногорск», – уточнили в ведомстве.
Там отметили, что специалисты Мосавтодора обследуют дорожную сеть каждую неделю. Особое внимание уделяют состоянию дорог и тротуаров, остановок, дорожных знаков и светофоров, линий освещения и искусственных неровностей.

Все работы отслеживает автоматизированная система контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры.

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#московская область
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На марафоне «Знание.Первые» впервые пройдут дебаты с искусственным интеллектом
30 октября 2024, 10:35

Фото: пресс-служба Российского общества «Знание»

Жители Подмосковья могут поучаствовать в просветительском марафоне «Знание.Первые». Об этом сообщили в пресс-службе Российского общества «Знание».
«Мероприятие стартует по всей России 4 ноября, в День народного единства. Более 80 экспертов обсудят достижения страны в разных областях, возможности для молодёжи, дадут конкретные советы, как построить своё будущее и будущее своей страны», – говорится в сообщении.
Среди приглашённых спикеров – первые лица политики, экономики, промышленности, культуры и науки. Участников ждут просветительские шоу, открытые диалоги, интервью, мастер-классы и музыкальные номера. Кроме того, на марафоне впервые пройдут дебаты с искусственным интеллектом.

Узнать все подробности о просветительском марафоне «Знание.Первые» и зарегистрироваться можно до 31 октября по ссылке. Выступления лекторов будут транслировать на сайте.

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