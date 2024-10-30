Школьники Каширы обсудили на уроке российское гостеприимство

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира
Темой урока «Разговор о важном», который прошёл в школах городского округа Кашира, стала «Гостеприимная Россия». Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Занятие было приурочено к празднованию Дня народного единства. На уроке обсудили национальные блюда регионов страны и туризм. Ребят познакомили с культурным и кулинарным многообразием России, подчеркнули важность гостеприимства как объединяющего качества всех народов. Им также рассказали о гастрономическом туризме как способе знакомства с культурой разных регионов», – говорится в сообщении.Уроки «Разговор о важном» проходят в России с 2022 года. Программа распределена на весь учебный год и направлена на «укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей и воспитание патриотизма» среди школьников».
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