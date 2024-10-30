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Школьники Каширы обсудили на уроке российское гостеприимство

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Темой урока «Разговор о важном», который прошёл в школах городского округа Кашира, стала «Гостеприимная Россия». Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.


«Занятие было приурочено к празднованию Дня народного единства. На уроке обсудили национальные блюда регионов страны и туризм. Ребят познакомили с культурным и кулинарным многообразием России, подчеркнули важность гостеприимства как объединяющего качества всех народов. Им также рассказали о гастрономическом туризме как способе знакомства с культурой разных регионов», – говорится в сообщении.
Уроки «Разговор о важном» проходят в России с 2022 года. Программа распределена на весь учебный год и направлена на «укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей и воспитание патриотизма» среди школьников».

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#подмосковье
#московская область
РСТ: Турция осенью стала самым популярным туристическим направлением для россиян
29 октября 2024, 12:10

Фото: istockphoto/FTiare

Нынешней осенью Турция стала у россиян самым востребованным туристическим направлением. Об этом стало известно после исследования, проведённого специалистами Российского союза туриндустрии (РСТ).
Согласно данным сервиса «Слетать.ру», в пятёрку лидеров по туристическому потоку входят Турция, на долю которой приходится 34,8% продаж туров, Египет (15,5%), Таиланд (7,8%), Объединённые Арабские Эмираты (7,5%) и Абхазия (4%).

Средний чек на одного человека в Турции составляет 216,5 тысячи рублей. В Египте туристу придётся потратить в среднем 214,6 тысячи рублей. В Таиланде средний чек равен 206 тысячам рублей. Самый дорогой отдых в ОАЭ — 235,4 тысячи рублей. В Абхазии же можно провести отпуск сравнительно недорого, всего за 87,3 тысячи рублей.

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#таиланд
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#египет
#туризм
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Россиянам раскрыли, какие страны Европы можно посетить без визы
Турэксперт Ансталь: Без визы можно посетить Сербию и Македонию
28 октября 2024, 21:47

Фото: iStock/Vladographer

Руководитель турфирмы, тревел-блогер Наталия Ансталь заявила, что граждане России без визы могут посетить такие страны в Европе, как Сербия и Македония.
«Большинство стран Европы находится в составе Европейского Союза, и, соответственно, для стран ЕС необходима виза. Без визы россияне могут посетить Сербию, Грузию, Армению, Азербайджан, Белоруссию, естественно. Также можно поехать в Македонию и Абхазию. Вот такой небольшой список государств, куда мы можем беспроблемно слетать», — добавила в беседе с NEWS.ru Ансталь.

Ранее сообщалось, что в последние месяцы россияне начали всё чаще выбирать Японию в качестве туристического маршрута. Так, согласно данным Ассоциации туроператоров России, за девять месяцев текущего 2024 года в Японию приехало около 64 тысяч русских туристов. Это на 36% больше, чем в прошлом году.

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В России увеличились цены на гостиницы
23 октября 2024, 20:33

Фото: iStock/kadmy

Исследовании журнала «Т—Ж» показало, что за два года с лета 2022 года по лето 2024 года в России резко выросли цены на проживание в отелях и гостиницах.
Так, самый сильный рост цен наблюдается в отелях уровня 4 и 5 звёзд. Кроме этого, стоимость проживания выросла даже в хостелах.

Отмечается, что наибольший рост стоимости проживания в отелях зафиксирован в Уфе и Калининграде.

Как передаёт Газета.ру, исследование было проведено в 31 туристическом городе, включая такие города, как Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Мурманск и Калининград.

Ранее турагент Наталия Ансталь заявляла, что новогодние каникулы в Турции на неделю для семьи из трёх человек обойдутся примерно в 300 тыс. рублей.

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Россиянам раскрыли опасность отдыха в Дубае
Политолог Караханов предупредил о возможных обстрелах хуситов в ОАЭ
21 октября 2024, 20:44

Фото: iStock/JandaliPhoto

Председатель Международного центра противодействия преступности и терроризму политолог-международник Энес Караханов заявил, что в настоящее время российские туристы рискуют, отдыхая в ОАЭ, так как есть вероятность попасть под обстрелы хуситов в стране.
«Резкое падение цен на туры в Дубай по сравнению с традиционно доступным Таиландом — это тревожный индикатор. Ситуация усугубляется тем, что хуситские группировки уже осуществляли ракетные атаки на территорию ОАЭ, а Иран открыто угрожает ударами по нефтяным объектам стран Персидского залива. Из-за активной диверсионной деятельности западных стран на Ближнем Востоке и реальной угрозы ракетных ударов российским туристам настоятельно рекомендуется выбирать места отдыха в пределах РФ», — пояснил в беседе с NEWS.ru Караханов.

Ранее стало известно, что в последние месяцы россияне начали все чаще выбирать Японию в качестве туристического маршрута.

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Россиянам раскрыли направления для активного отдыха в холодный период
OneTwoTrip: В осенне-зимний период можно посетить Мурманск
19 октября 2024, 14:19

Фото: iStock/kurmyshov

Аналитики сервиса OneTwoTrip провели исследование и выяснили, что для отдыха в осенне-зимний период будет интересно отправиться в путешествие в Мурманскую область.
Ведь именно там можно застать красивейшее природное явление – северное сияние.

«За ним рекомендуют отправляться подальше от крупных городов, например в Териберку, Видяево или Полярный. Отправиться в Мурманск этой зимой можно за 5 тыс. рублей, а номер в отеле найдёте в среднем за 3 тыс. рублей в сутки», — приводит RT комментарий экспертов.

Также неплохим вариантом для отдыха в холодный сезон является курорт Шерегеш в Кемеровской области, Сочи, Адыгея. А если хочется очутиться на пляже осенью или зимой, то специалисты рекомендуют отправляться в Таиланд или на Мальдивы.

А в сервисе Tutu раскрыли уголки нашей страны, где можно подробно познакомиться с этнокультурой. Как пишут «Известия», интереснейшими в этом плане являются Мурманская, Архангельская области, Республика Алтай, Иркутская область, а также Бурятия, Калмыкия и Хакасия.

Ранее совместное исследование ЮMoney и сервиса «Суточно.ру» показало, что большинство россиян планирую отметить Новый год и провести праздники в Москве, Санкт-Петербурге, а также Сочи.

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#отдых
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Туристы из России в огромном количестве едут в Японию
АТОР: Туристический поток из России в Японию вырос в 2,4 раза
18 октября 2024, 22:30

Фото: iStock/ CHENG FENG CHIANG

В последние месяцы россияне начали все чаще выбирать Японию в качестве туристического маршрута.
Согласно данным Ассоциации туроператоров России, за девять месяцев текущего 2024 года в Японию приехало около 64 тысяч русских туристов. Это на 36% больше, чем в прошлом году.

Больше всего россиян приехало в Японию в сентябре — 10 200 граждан. Туристы добираются до пункта назначения с пересадкой в Китае, так как прямые рейсы до Японии сейчас отменены.

По мнению экспертов, такой прирост туристов связан с большим количеством фанатов японской культуры среди россиян. Наши сограждане хорошо знакомы с японской культурой, кухней, аниме. Всё это также подогревает интерес к тематическим турам.

Несмотря на большой прирост туристов, Россия всё ещё не входит даже в двадцатку лидеров по числу въездных туристов в Японию. Больше всего отдыхающих приезжает из Тайваня, Южной Кореи и Китая.

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#япония
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Стало известно, где россияне отметят Новый год
Исследование: Россияне планируют провести Новый год в Москве и Петербурге
18 октября 2024, 19:25

Фото: iStock/Yolya

Совместное исследование ЮMoney и сервиса «Суточно.ру» показало, что большинство россиян планирую отметить Новый год и провести праздники в Москве, Санкт-Петербурге, а также Сочи.
Отмечается и рост популярности на новогодние праздники Пятигорска, Ярославля и Пскова.

«Топ-10 остался неизменным. При этом выросла популярность и других городов — Пятигорска, Ярославля, Пскова», — приводит Газета.ру слова основателя, владельца и генерального директора сервиса «Суточно.ру» Юрия Кузнецова.

Кроме этого, в топ самых востребованных направлений новогоднего отдыха входят Зеленоградск и Калининград, Казань и Нижний Новгород.

Ранее турагент Наталия Ансталь заявляла, что новогодние каникулы в Турции на неделю для семьи из трёх человек обойдутся примерно в 300 тыс. рублей.

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#туризм
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В Европе продлили временные ограничения в Шенгенской зоне
РИА Новости: временные ограничения в Шенгенской зоне стали постоянными
18 октября 2024, 18:54

Фото: iStock/ALFSnaiper

Некоторые европейские страны в очередной раз продлили временные ограничения в Шенгенской зоне. Об этом информирует РИА Новости.
Страны Евросоюза, которые входят в Шенгенскую зону, образуют «как бы единое государство», в котором паспорта и визы проверяются только на внешних границах. Из-за миграционного кризиса, который произошел в 2015 году в результате войны на Ближнем Востоке, ситуация изменилась и последовало закрытие внутренних границ некоторых стран.

Спустя несколько лет ограничения распространились на всю Шенгенскую зону в результате пандемии коронавируса. Уточняется, что фактические эти ограничения действуют почти 10 лет.

Согласно данным агентства, положение ухудшили украинский кризис и обострение конфликта на Ближнем Востоке. Таким образом, Австрия, Дания, Италия, Норвегия, Словения и Франция в очередной раз продлили особый режим до декабря, Германия — до марта, а Швеция — до мая. Ситуация, при которой временные ограничения превратились в постоянные, не только тревожит европейцев, но и ставит под сомнение основы ЕС.

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#швеция
#норвегия
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Собянин: В 2024 года в Москве провели более 900 бесплатных экскурсий
18 октября 2024, 12:01

Фото: сайт Кремля

В 2024 году в Москве провели более 900 бесплатных экскурсий в рамках акции «Московские истории». Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.
«В рамках акции «Московские истории» в прошлом году мы организовали более 680 бесплатных экскурсий по Москве, которые посетили более 15,5 тыс. человек. К началу октября этого года уже проведено более 900 бесплатных экскурсий, которые посетили более 23,7 тыс. человек», — написал Собянин.

Столичный градоначальник уточнил, что в последних экскурсиях сентября «Московских историй» задействовали почти 300 профессиональных гидов, которые провели более 500 экскурсий на 76 площадках. Мероприятия посетили порядка 15 тысяч гостей.

Чаще всего москвичи и гости столицы посещали Останкинскую башню, обзорную экскурсию на двухэтажном автобусе с аудиогидом, экскурсию в Московском зоопарке «Животный мир разных континентов» и экскурсию «В поисках Красных ворот».

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