Сотрудники «Мособлпожспас» провели с детьми уроки на тему безопасности

Более 2,5 тыс. заявок, касающихся различных ремонтных работ в подъездах, выполнили управляющие компании Московской области по запросам жителей за январь текущего года, сообщает пресс-служба Главного управления содержания территорий (ГУСТ) региона.

«В прошлом месяце в подъездах было выполнено более 2,4 тыс. работ. Большинство заявок — 1268 — касались ремонта подъездных дверей. Второй по популярности стала заявка на ремонт внутренних стен (272 требования), третье место заняла заявка на покраску стен и потолка в подъезде (224 запроса)», — говорится в сообщении.

Больше всего заявок на ремонтные работы в подъездах поступило от жителей Красногорска (243), Балашихи (228) и Химок (176).



Все заявки поступили через Единую диспетчерскую службу Московской области и были выполнены в установленные регламентом сроки под контролем инспекторов ГУСТ региона.



Читайте также:



В Подмосковье проверили около 18 тысяч крыш на наличие сосулек



Сотрудники ГУСТ МО отработали свыше 5000 заявок жителей региона



Штрафы за нелегальную перевозку мусора в Подмосковье за месяц превысили 24 млн рублей

