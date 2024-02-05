Сотрудники «Мособлпожспас» провели с детьми уроки на тему безопасности

Фото: пресс-служба «Мособлпожспаса»
«Во время беседы школьникам подробно расписали алгоритм действий во время нештатной ситуации и рассказали о путях эвакуации из учебного заведения. Детей предупредили, что при возгорании нельзя паниковать и прятаться в шкафах или под партами, а сразу позвать на помощь взрослых и вызвать пожарную охрану, набрав с мобильного телефона короткий номер «112», — поделился замначальника территориального управления № 12 Сергей Резкин.
«В гараже пожарного депо дети увидели пожарную автоцистерну и пожарно-техническое вооружение, которое используется огнеборцами во время оперативных выездов. Малышам позволили подержать в руках и примерить боевую одежду пожарного, потрогать аварийно-спасательный инструмент и оборудование. Работники пожарного караула довели до юных посетителей на доступном для них языке правила безопасного нахождения на льду водоемов и при катании со снежных горок», — рассказал начальник 213-й ПСЧ Сергей Стёпин.
Кроме этого, все участники мероприятий получили памятки с номерами телефонов экстренных служб.
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