Сотрудники «Мособлпожспаса» провели урок безопасности для учащихся кадетских классов МЧС

Фото: пресс-служба «Мособлпожспаса»
«На уроке огнеборцы пояснили учащимся, как действовать в ситуации, когда человек провалился под лед. Специалисты продемонстрировали школьникам приемы эвакуации пострадавшего и средства спасения, методы оказания первой медицинской помощи при охлаждении, переохлаждении и обморожении. А также напомнили правила безопасного поведения на льду водоемов в зимний период и телефоны экстренных служб», — поделился начальник ПСЧ-258 Андрей Роман.
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