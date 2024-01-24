В Подмосковье лыжникам напомнили о возможных опасностях на замерших водоемах

Жители Московской области и приезжие оценивают целесообразность введения выделенной полосы для общественного транспорта на федеральной трассе М-7 «Волга» в Балашихе. В качестве эксперимента она заработала с января. В Москве и области считают, что полоса позволит улучшить работу межрегиональных маршрутов, сократить время в пути для более чем 70 тыс пассажиров, а автобусы не будут стоять в пробках.