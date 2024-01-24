В Подмосковье лыжникам напомнили о возможных опасностях на замерших водоемах

Фото: пресс-служа «Мособлпожспаса»
Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» предупредили лыжников Подмосковья об опасностях на замерших водоемах. Об этом сообщила пресс-служа «Мособлпожспаса».
В ородских округов Серпухов, Ступино и Чехов сотрудники территориального управления № 13 ГКУ МО «Мособлпожспас» провели рейды на территории замерзших водоемов.
Кроме того, любителям зимнего отдыха рассказали о способах спасения, самоспасения и номера телефонов экстренных служб.
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«Спасатели в рамках патруля объяснили населению о важности выбирать свой маршрут заранее, осмотривать местность и обязательно сообщить о своих планах близким. Специалисты посоветовали придерживаться проверенных троп или идти по уже проложенной лыжне. Также перед началом движения лучше отстегнуть крепление лыж и снять петли палок с кистей рук.Во время движения лыжник, идущий первым, ударами палок сможет проверить прочность ледовой поверхности и следить за ее состоянием», — поделился замначальника территориального управления Дмитрий Чебочкин.
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Мира Полтева