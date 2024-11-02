Сотрудники Щёлковского водоканала обратились к горожанам с просьбой

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В подмосковном Щелково рабочие водоканала устали от засоров в трубах. Они сняли видео, в котором обратились к горожанам, сообщает Телеграм-канал «Москва Live».
«Пожалуйста, ради Христа, ради Христа, не кидайте в унитазы неподлежащие этому вещи туда. Это предназначено только для воды!», — эмоционально высказывается сотрудник организации.
В трубах часто обнаруживают синтетические салфетки, полотенца, а иногда и нижнее бельё.
Трубопровод забивается обычными тряпками. Мусор слипается и вес подобной массы составляет от 400 до 600 килограмм.
«Вытащить это невозможно! Вот людям, которые работают вон там. Два или три человека не могут вытащить эту массу», — сообщает сотрудник.
Из-за смыва в унитазы неподходящих для этого вещей электродвигатели насосов стоимостью от 3 до 4 млн рублей выходят из строя, а приобрести новый у организации возможности нет.
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Ольга Енгалычева