В Дзержинском обновят трубопровод, дающий тепло половине населения округа

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Дзержинском в этом году модернизируют магистральный трубопровод.
Об этом сообщил глава муниципалитета Андроник Пак губернатору Андрею Воробьёву во время рабочей встречи. Пак возглавил городской округ около полугода назад. Собеседники обсудили проделанную работу и дальнейшие приоритетные задачи. Среди наиболее актуальных сегодня вопросов – подготовка к осенне-зимнему периоду.
По завершении предыдущего отопительного сезона в округе сразу приступили к ремонту аварийных объектов ЖКХ. Магистральная теплосеть М-5 протяженностью 3,1 тыс. м обеспечивает теплом 121 дом, где проживают 38 тыс. жителей. Это половина населения округа. Также отопление из этой сети получает одно из ключевых предприятий оборонно-промышленного комплекса – Центр двойных технологий «Союз».
Сеть сильно изношена, поэтому было решено её модернизировать. Уже демонтирована труба, зачищен канал, заменено 250 м магистрали. Все работы завершат до начала отопительного сезона.
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По завершении предыдущего отопительного сезона в округе сразу приступили к ремонту аварийных объектов ЖКХ. Магистральная теплосеть М-5 протяженностью 3,1 тыс. м обеспечивает теплом 121 дом, где проживают 38 тыс. жителей. Это половина населения округа. Также отопление из этой сети получает одно из ключевых предприятий оборонно-промышленного комплекса – Центр двойных технологий «Союз».
Сеть сильно изношена, поэтому было решено её модернизировать. Уже демонтирована труба, зачищен канал, заменено 250 м магистрали. Все работы завершат до начала отопительного сезона.
«Мы также приступили к установке индивидуальных тепловых пунктов в домах на улицах Школьная и Ленина. Завершим ориентировочно 8-10 сентября», – сообщил руководитель городского округа.Как подчеркнул Воробьёв, эту работу нужно проводить в соответствии со всеми регламентами.
«При монтаже индивидуального теплового пункта очень важно соблюдать технологию. ИТП устанавливается в подвалах и, если не проведены сопутствующие мероприятия по фундаменту и звукоизоляции, это может доставлять беспокойство жителям – от объекта идет шум, свист. Существует стандарт установки тепловых пунктов, поэтому необходимо учитывать все нюансы», – поставил задачу губернатор.В муниципалитете также обновят участки теплосетей по улицам Шама, Академика Жукова, Дзержинской, отремонтируют центральные тепловые пункты. По данным Пака, к зиме подготовлено 150 многоквартирных домов. Это 65% от общего числа.
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Лора Луганская