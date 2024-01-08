На западном окраине Киева прорвало канализацию

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В Святошинском районе Киева ночью произошёл прорыв канализации.
«МК» пишет, что зловонные потоки хлынули на бульвар Жюля Верна, припаркованные машины в некоторых местах оказались по днище затоплены в жидкости.
В социальных сетях рассказали, что к утру аварию ликвидировали. Киевская городская администрация проинформировала, что на Борщаговке произошёл прорыв трубы с холодной водой, а не канализация.
Ранее сообщалось, что Су-34 поразили авиабомбами ФАБ-500 укрепрайон ВСУ, располагающийся на Краснолиманском направлении.
Отечественные бомбардировщики Су-34 поразили авиабомбами ФАБ-500 укрепрайон ВСУ на Краснолиманском направлении, пишет пресс-служба Минобороны.
Экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 поразили укрепрайон и живую силу противника на Краснолиманском направлении.
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В социальных сетях рассказали, что к утру аварию ликвидировали. Киевская городская администрация проинформировала, что на Борщаговке произошёл прорыв трубы с холодной водой, а не канализация.
Отечественные бомбардировщики Су-34 поразили авиабомбами ФАБ-500 укрепрайон ВСУ на Краснолиманском направлении, пишет пресс-служба Минобороны.
Экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 поразили укрепрайон и живую силу противника на Краснолиманском направлении.
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Мария Фирсова