«Совет осетин» обратился в СК из-за слов Лебедева о «Матерях Беслана»

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Общественное движение «Высший совет осетин» осудило слова блогера и дизайнера Артемия Лебедева об организациях «Матери Беслана» и «Голос Беслана», а также направило письмо в СК РФ и Генпрокуратуру. Об этом организация написала в своем Telegram-канале.
В интервью журналисту Юрию Дудю* дизайнер обвинил комитеты «Матери Беслана» и «Голос Беслана» в спекуляции на террористическом акте и получении «политических пирогов». Организация посчитала слова Лебедева «грязными» и «кощунственными».
В письме председателю СК РФ Александру Бастрыкину «Совет осетин» призвал привлечь блогера к ответственности за оскорбление чувств пострадавших от теракта в Беслане. В организации добавили, что Лебедев также должен быть лишен государственных наград.
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*признан Минюстом РФ иностранным агентом
Екатерина Коршунова