Девушка по объявлению, извинения перед Кадыровым, вранье РПЦ: что еще Артемий Лебедев рассказал Дудю*

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Дизайнер, предприниматель и блогер Артемий Лебедев дал интервью Юрию Дудю*, видео доступно для просмотра на YouTube. Редакция «Радио 1» собрала самые громкие высказывания Лебедева о личной жизни деятельности Екатерины Мизулиной, Рамзане Кадырове и российской церкви.
Развод через суд и новая девушкаОсенью 2022 года Лебедев сообщил в своём блоге, что разводится. Его супругой была дизайнер Алёна Иванова, с которой они воспитывали шестерых детей. Известно, что всего у него десять детей от пяти разных женщин. До этого Артемий никогда не делился подробностями личной жизни.
«Это касается моего ближайшего круга, моих детей и моей бывшей жены. Ни в коем случае, никогда в жизни, ни одного плохого слова никто не услышит, особенно публично», — заявил Лебедев.
Он рассказал, что брачный договор не дошел до суда, поскольку супругам удалось договориться.
После развода Лебедев разместил у себя в блоге вакансию: он искал себе новую девушку. Со своей новой избранницей он познакомился именно таким образом.
«Хочу ещё пять детей. Потому что у меня внуков нет пока что, к сожалению. Я уже пришёл, видимо, к тому возрасту, когда мне нужны следующие маленькие дети, чтобы давать им как можно больше, тем более что я сейчас как раз уже дошёл до такого состояния нормального, когда ты как бы перебесился, всё в жизни попробовал и так далее. У меня уже такая мудрость, и я уже могу быть нормальным отцом и гораздо больше тратить времени на детей, чем я мог с младшими», — поделился Лебедев.
Инфо-терроризм МизулинойАртемий раскритиковал патриотов, которые считают, что они должны указывать другим, как себя вести, что можно и нельзя делать во время войны. По мнению Лебедева, они психически нездоровы и пытаются «купить себе индульгенцию заранее».
Блогер заявил, что «Лига безопасного интернета» только вредит России, а их деятельность является «инфорттерроризмом».
«Она (Мизулина — ред.) отпугивает людей от России, создавая ощущение, что она что-то решает или на что-то влияет или вообще у нее есть хоть какая-то должность. А у нее нет никакой должности. Я её горячо не поддерживаю и считаю, что государство должно с этим бороться», — заявил Лебедев.
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Извинения перед КадыровымВ 2019 году Артемий Лебедев обратился к Рамзану Кадырову после высказываний главы Чечни на заседании регионального правительства. Как перевела «Русская служба BBC», Кадыров на чеченском языке заявил, что за оскорбление чести в интернете нужно наказывать, «убивая, сажая, пугая».
«Уважение нельзя завоевать силой. Силой можно завоевать только страх. Вспомни об этом, когда будешь наставлять свой народ в следующий раз. И держи своих псов на цепи, пожалуйста», — написал Артемий.В 2023 году Лебедев приехал в рамках рабочей поездки в Чечню. В этот день в Грозном подвели итоги Открытого международного конкурса на разработку мастер-плана столицы республики. Тогда в ходе разговора с главой Чечни Артемий извинился за давний пост. Он заявил, что запись была адресована не лично Кадырову, а репрессивному аппарату, вышедшему из-под контроля.
«Только у государства есть монополия на насилие. Когда какие-то студенты ловят других студентов и говорят, что ты должен перед нами извинится. Я поэтому говорил «держи свои псов», потому что это люди, которым он может морально разрешить так себя вести, а может сказать — так себя вести не надо. И это у него хорошо получается», — рассказала Дудю* Артемий.
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Бездушная церковь и Патриарх КириллРанее в своей передаче Лебедев, не стесняясь в выражениях, сравнил РПЦ с бизнесом по продажам сигарет и алкоголя, а Патриарха обвинил во вранье.
«РПЦ является бездушной бюрократической машиной, которая никакого отношения не имеет к Господу Богу. И возглавляет ее Патриарх — это самый неуважаемый человек вообще в стране, который вызывает ноль уважения. Все, что он говорит и делает — вызывает желание проблеваться и никогда его не слушать», — заявлял блогер.В разговоре с Дудем* он пояснил, что в России церковь «бездушная», как и все современные храмы, недавно построенные, и полиграфическая продукция, сделанная исключительно ради денег.
«К этому у меня претензия. Патриарх является для меня чуваком, который олицетворяет вот это бездушное отношение. Я не вижу, что он человек, которого я бы хотел слушать. Его слова для меня ничего не значит. Он чиновник партийный, который ездит на «мерсдеесе» со складным крестом. Откуда у меня к нему возьмется уважения», — задался вопросом Лебедев.Он отметил, что единственным нормальным храмом в стране является храм Вооруженных сил РФ в подмосковном Алабино.
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*внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов
Алина Юрчак