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Девушка по объявлению, извинения перед Кадыровым, вранье РПЦ: что еще Артемий Лебедев рассказал Дудю*

Артемий Лебедев: патриарх Кирилл олицетворяет бездушное отношение
01 августа 2024, 20:00
Фото: РИА Новости / Алексей Никольский

Фото: РИА Новости / Алексей Никольский

Дизайнер, предприниматель и блогер Артемий Лебедев дал интервью Юрию Дудю*, видео доступно для просмотра на YouTube. Редакция «Радио 1» собрала самые громкие высказывания Лебедева о личной жизни деятельности Екатерины Мизулиной, Рамзане Кадырове и российской церкви.

Развод через суд и новая девушка

Осенью 2022 года Лебедев сообщил в своём блоге, что разводится. Его супругой была дизайнер Алёна Иванова, с которой они воспитывали шестерых детей. Известно, что всего у него десять детей от пяти разных женщин. До этого Артемий никогда не делился подробностями личной жизни.

«Это касается моего ближайшего круга, моих детей и моей бывшей жены. Ни в коем случае, никогда в жизни, ни одного плохого слова никто не услышит, особенно публично», — заявил Лебедев.


Он рассказал, что брачный договор не дошел до суда, поскольку супругам удалось договориться.

После развода Лебедев разместил у себя в блоге вакансию: он искал себе новую девушку. Со своей новой избранницей он познакомился именно таким образом.

«Хочу ещё пять детей. Потому что у меня внуков нет пока что, к сожалению. Я уже пришёл, видимо, к тому возрасту, когда мне нужны следующие маленькие дети, чтобы давать им как можно больше, тем более что я сейчас как раз уже дошёл до такого состояния нормального, когда ты как бы перебесился, всё в жизни попробовал и так далее. У меня уже такая мудрость, и я уже могу быть нормальным отцом и гораздо больше тратить времени на детей, чем я мог с младшими», — поделился Лебедев.

Инфо-терроризм Мизулиной

Артемий раскритиковал патриотов, которые считают, что они должны указывать другим, как себя вести, что можно и нельзя делать во время войны. По мнению Лебедева, они психически нездоровы и пытаются «купить себе индульгенцию заранее».

Блогер заявил, что «Лига безопасного интернета» только вредит России, а их деятельность является «инфорттерроризмом».

«Она (Мизулина — ред.) отпугивает людей от России, создавая ощущение, что она что-то решает или на что-то влияет или вообще у нее есть хоть какая-то должность. А у нее нет никакой должности. Я её горячо не поддерживаю и считаю, что государство должно с этим бороться», — заявил Лебедев.
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Извинения перед Кадыровым

В 2019 году Артемий Лебедев обратился к Рамзану Кадырову после высказываний главы Чечни на заседании регионального правительства. Как перевела «Русская служба BBC», Кадыров на чеченском языке заявил, что за оскорбление чести в интернете нужно наказывать, «убивая, сажая, пугая».

«Уважение нельзя завоевать силой. Силой можно завоевать только страх. Вспомни об этом, когда будешь наставлять свой народ в следующий раз. И держи своих псов на цепи, пожалуйста», — написал Артемий.
В 2023 году Лебедев приехал в рамках рабочей поездки в Чечню. В этот день в Грозном подвели итоги Открытого международного конкурса на разработку мастер-плана столицы республики. Тогда в ходе разговора с главой Чечни Артемий извинился за давний пост. Он заявил, что запись была адресована не лично Кадырову, а репрессивному аппарату, вышедшему из-под контроля.

«Только у государства есть монополия на насилие. Когда какие-то студенты ловят других студентов и говорят, что ты должен перед нами извинится. Я поэтому говорил «держи свои псов», потому что это люди, которым он может морально разрешить так себя вести, а может сказать — так себя вести не надо. И это у него хорошо получается», — рассказала Дудю* Артемий.
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Бездушная церковь и Патриарх Кирилл

Ранее в своей передаче Лебедев, не стесняясь в выражениях, сравнил РПЦ с бизнесом по продажам сигарет и алкоголя, а Патриарха обвинил во вранье.

«РПЦ является бездушной бюрократической машиной, которая никакого отношения не имеет к Господу Богу. И возглавляет ее Патриарх — это самый неуважаемый человек вообще в стране, который вызывает ноль уважения. Все, что он говорит и делает — вызывает желание проблеваться и никогда его не слушать», — заявлял блогер.
В разговоре с Дудем* он пояснил, что в России церковь «бездушная», как и все современные храмы, недавно построенные, и полиграфическая продукция, сделанная исключительно ради денег.

«К этому у меня претензия. Патриарх является для меня чуваком, который олицетворяет вот это бездушное отношение. Я не вижу, что он человек, которого я бы хотел слушать. Его слова для меня ничего не значит. Он чиновник партийный, который ездит на «мерсдеесе» со складным крестом. Откуда у меня к нему возьмется уважения», — задался вопросом Лебедев.
Он отметил, что единственным нормальным храмом в стране является храм Вооруженных сил РФ в подмосковном Алабино.

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Общественник Шелищ обвинил продавцов меда в провоцировании фальсификации
01 августа 2024, 20:06

Фото: iStock/Alter_photo

Председатель Союза потребителей России Петр Шелищ заявил, что именно продавцы ёда провоцируют и подталкивают поставщиков к фальсификации к фальсификации.
«Нарушено право потребителя на надлежащее качество предлагаемого товара, и ответственность перед ним за это несет продавец. Происходит такое, потому что продавцы предпочитают поставщиков, предлагающих более низкую цену, и если они не проверяют качество, что сети в состоянии делать, то фактически они стимулируют поставщиков к фальсификации», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Шелищ.

Ранее специалисты Роскачества провели исследование 16 собственных торговых марок мёда крупнейших розничных сетей, в ходе которого выяснилось, что продукция ни одной из них не соответствует требованиям законодательства, так как все они имеют признаки фальсификата.

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#специалисты
#мёд
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Иск Бакальчук о расторжении брака оставили без движения
01 августа 2024, 19:52

Фото: iStock/Zolnierek

Иск соосновательницы маркетплейса Wildberries Татьяны Бакальчук о расторжении брака с супругом Владиславом оставлен без движения. Об этом РИА Новости сообщили в Савёловском суде Москвы.
Причина такого решения суда не разглашается.

Ранее во вторник суд сообщил о том, что Бакальчук подала иск о расторжении брака с супругом Владиславом. Отмечалось, что предметом этого иска стали требования, вытекающие из семейных правоотношений.

23 июля стало известно о проблемах в семье бизнесменов. Владислав Бакальчук утверждает, что его жена попала под влияние владельцев Russ Outdoor Левона и Роберта Мирзоянов, которые якобы пытаются обманным путём завладеть Wildberries. Ему даже пришлось обратиться за помощью к главе Чечни Рамзану Кадырову.

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#суд
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#маркетплейс
#бизнес
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Мизулина намерена подать в суд на Лебедева и Дудя*
01 августа 2024, 19:48

Фото: РИА Новости/Антон Денисов

Лига безопасного интернета, возглавляемая Екатериной Мизулиной, подаст иск в суд о защите чести и достоинства в отношении блогеров Артемия Лебедева и Юрия Дудя*. Об этом она написала в своём Telegram-канале.
Отмечается, речь идёт о вышедшем в четверг на YouTube-канале Дудя* интервью, которое порочит честь и деловую репутацию Лиги.

В интервью Дудю* Лебедев назвал Мизулину и её организацию «инфотерроризмом», с которым власти должны бороться. Также, по его словам, Лига безопасного интернета якобы отпугивает людей от России.

Мизулина потребовала возмещения морального вреда организации в размере 10 миллионов рублей. Эти средства будут направлены на помощь семьям участников спецоперации на Украине.

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*признан Минюстом РФ иноагентом
#екатерина мизулина
#блогер
#youtube
#интервью
#суд
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Суд арестовал главу «Военторга» Павлова по делу о хищении
01 августа 2024, 19:26

Фото: istockphoto/AMilkin

Генеральный директор «Военторга» Валерий Павлов арестован до 30 сентября. Он обвиняется в хищении в особо крупном размере при выполнении госконтрактов для министерства обороны.
Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу, передаёт из зала суда корреспондент РИА Новости. Обосновывая требование ареста в отношении Павлова, следователь утверждал, что, оставаясь на свободе, фигурант может попытаться скрыться, уничтожить улики либо оказывать давление на свидетелей, находившихся в его непосредственном подчинении.

Павлов в свою очередь вину не признал, обещал не скрываться и сотрудничать со следствием. Он также добавил, что, помимо «Военторга», занимает должность генерального директора в АО «Славянка» на протяжении 12 лет, и за всё время ни разу не был заподозрен в каких-либо мошеннических действиях.

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#суд
#меры
#новости
#компании
#минобороны рф
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Песков впервые рассказал о своей внучке
01 августа 2024, 18:47

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью «Комсомольской правде» впервые рассказал, что уже давно стал дедушкой.
Он уточнил, что у него есть внучка. Песков отказался называть её возраст, сказал лишь, что она уже достаточно взрослая и учится в школе.

Представитель Кремля подчеркнул, что ему редко удаётся поговорить с внучкой. Однако разговаривать с ней о мировоззрении ему очень нравится.

Также в ходе интервью Песков рассказал о своём сыне Николае, который принимал участие в спецоперации на Украине. Пресс-секретарь Путина подчеркнул, что сын не получил ни царапины, но потерял нескольких друзей. Теперь он часто вспоминает свою службу на фронте.

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#дмитрий песков
#интервью
#россия
#семья
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Петербуржец выплатил 23 млн рублей алиментов ради выезда за границу
01 августа 2024, 18:31

Инспекторы управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) в Петербурге взыскали с местного жителя рекордную задолженность по алиментам, сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что мужчина скрывал свои высокие доходы, однако налоговой службе удалось скорректировать данные, которые показали рост долга по алиментам. На протяжении многих лет должник пренебрегал своими родительскими обязанностями, внося средства на содержание дочери крайне редко.

Однако всё изменилось, когда мужчина собрался в деловую поездку в Китай. Он знал о том, что его не выпустят из страны с долгом, поэтому оперативно выплатил всю сумму. После этого все ограничения на выезд из России были сняты.

В общей сложности петербуржец выплатил дочери 23 миллиона рублей.

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#алименты
#россия
#санкт-петербург
#данные
#ограничения
#доходы
#китай
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Обновлённый лесопарк Волкуша открыли для посетителей
01 августа 2024, 18:31

Фото: пресс-служба Минблаго МО

В подмосковном Лыткарине завершили благоустройство лесопарка «Волкуша». Об этом сообщили в Министерстве благоустройства региона.
«Лесопарк в Лыткарине площадью более 96 га – одно из любимых мест отдыха гостей и жителей Московской области. Благоустройство провели с особой бережностью, сохранив существующую экосистему. Обновлённое пространство создано с учётом пожеланий всех групп населения», – рассказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.
В лесопарке проложили 9 км дорожек из природных материалов. На территории появились детские и спортивные площадки, площадка для мини-футбола, места для тихого отдыха, павильоны кафе и проката спортинвентаря. Построен новый просторный павильон для спортивной школы. Территория оборудована современными системами освещения и видеонаблюдения.

Обновлена пляжная зона на берегах карьера Волкуша, по имени которого назван лесопарк. Там построили настил через весь пляж, длиной более 400 м. Для любителей активного отдыха организована спортивная зона.

На территории установили модульные туалеты, душевые кабинки, раздевалки, спасательные вышки, скамейки, урны, подсыпали песка на пляже.

Проект реализуют в рамках губернаторской программы «Парки в лесу», а также федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».

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#министерство благоустройства мо
#михаил хайкин
#лыткарино
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Стало известно, где самые безаварийные водители
РСА: Безаварийные водители живет в Москве и Петербурге
01 августа 2024, 18:08

Фото: iStock/VitaliyPozdeyev

Исследование Российского союза автостраховщиков (РСА) показало, что наибольшее число безаварийных водителей в России проживает в Москве и Санкт-Петербурге.
Как передают «Известия», в пятёрке этого рейтинга также Московская область, Ленинградская область и Пермский край.

Напротив, меньшее число таких водителей в Республике Дагестан, Чеченской республике, Республике Тыва и Республике Ингушетия.

До этого сообщалось о восстановлении движения на МКАД в районе Бесединского моста после аварии с участием двух грузовиков.

«Движение на внешней стороне 19 км МКАД восстановлено», – приводит АГН «Москва» сообщение пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Ранее сообщалось, что за шесть месяцев 2024 года количество дорожно-транспортных происшествий (ДТП) с участием пьяных водителей в России сократилось на 19%.

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#санкт-петербург
#водители
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Губернатор Воробьёв обсудил с правоохранителями безопасность в Подмосковье
01 августа 2024, 17:56

Фото: пресс-служба правительства МО/Александра Степанова

Ряд вопросов, касающихся обеспечения безопасной и комфортной жизни для населения Московской области, обсудил губернатор региона Андрей Воробьёв с представителями правоохранительного блока в ходе очередного оперативного совещания, сообщает пресс-служба подмосковного правительства.
Одной из тем совещания стало обеспечение безопасности в рамках подготовки к новому учебному году.

«Август пролетит очень быстро, сейчас мы — в преддверии старта нового учебного года. Ежегодно готовимся к нему в части обеспечения безопасности, все необходимые мероприятия должны быть реализованы вовремя», — подчеркнул Андрей Воробьёв.
На совещании также обсудили вопросы соблюдения правопорядка с сфере миграции. В частности, подвели итоги работы многофункциональных миграционных центров «Подольск» и «Одинцово», где принимают заявления на гражданство России.

Губернатор подчеркнул, что решения, выработанные совместно с правоохранителями, могут стать законодательной нормой. В числе таких решений — действующее сейчас в Московской области требование, согласно которому новые склады, где планируется использовать труд мигрантов, можно строить только с общежитием.

Кроме того, в ходе совещания был поднят вопрос об устранении нелегальных торговых точек на центральных улицах городов и вылетных магистралях. В настоящее время в области насчитывается около 880 таких объектов торговли, все они должны быть так или иначе приведены в порядок до начала зимы. Глава региона призвал правоохранителей активно взаимодействовать с собственниками этих торговых точек, чтобы они начинали работать легально.

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#андрей воробьёв
#полиция
#безопасность
#московская область
#подмосковье
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