Мизулина намерена подать в суд на Лебедева и Дудя*

Фото: РИА Новости/Антон Денисов
Лига безопасного интернета, возглавляемая Екатериной Мизулиной, подаст иск в суд о защите чести и достоинства в отношении блогеров Артемия Лебедева и Юрия Дудя*. Об этом она написала в своём Telegram-канале.
Отмечается, речь идёт о вышедшем в четверг на YouTube-канале Дудя* интервью, которое порочит честь и деловую репутацию Лиги.
В интервью Дудю* Лебедев назвал Мизулину и её организацию «инфотерроризмом», с которым власти должны бороться. Также, по его словам, Лига безопасного интернета якобы отпугивает людей от России.
Мизулина потребовала возмещения морального вреда организации в размере 10 миллионов рублей. Эти средства будут направлены на помощь семьям участников спецоперации на Украине.
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*признан Минюстом РФ иноагентом
В интервью Дудю* Лебедев назвал Мизулину и её организацию «инфотерроризмом», с которым власти должны бороться. Также, по его словам, Лига безопасного интернета якобы отпугивает людей от России.
Мизулина потребовала возмещения морального вреда организации в размере 10 миллионов рублей. Эти средства будут направлены на помощь семьям участников спецоперации на Украине.
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Анастасия Чинкова