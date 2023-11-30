Советского воина-интернационалиста выгнали из квартиры в Германии

Фото: istockphoto/Bastian Weltjen
Ветеран-афганец и ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС живёт в лесу.
Mash сообщает, что Сергей живёт в маленьком немецком городке Нойс 9 лет. Первое время власти помогали социальным пособием. Этих денег хватало на комнату без душа и туалета.
Ветеран обратился в городскую администрацию с просьбой улучшить жилищные условия. В ответ чиновники выселили инвалида якобы из-за шума и неприятных запахов и выкинули на улицу все его вещи.
Мужчина всё равно продолжил ходить по кабинетам и просить о помощи. Результата не было, тогда Сергей поселился в лесу. Также мужчина нуждается в постоянной медицинской помощи.
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Ветеран обратился в городскую администрацию с просьбой улучшить жилищные условия. В ответ чиновники выселили инвалида якобы из-за шума и неприятных запахов и выкинули на улицу все его вещи.
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Мария Фирсова