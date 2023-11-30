В Крыму оценили ущерб от «мегашторма» почти на 40 млрд рублей

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Стихия в Крыму нанесла ущерба на сумму порядка 39,7 миллиарда рублей. Об этом рассказал министр ЧС Крыма Сергей Садаклиев.
«На данный момент предварительный ущерб по Республике Крым составляет порядка 39 миллиардов 700 миллионов рублей», - сообщил Садаклиев в Telegram-канале.
По его словам, в настоящее время обесточены 19 высоковольтных линий. Порядка 10306 человек остаются без света. При этом в 42 населенных пунктах частично отсутствует водоснабжение. Людям привозят воду на водовозках.
Ранее Садаклиев сообщал, что ущерб инфраструктуре и объектам в Республике Крым составляет около 490 миллионов рублей. Однако после сбора и анализа всей информации эта цифра должна значительно вырасти. По его мнению, так как подсчет ущерба продолжается и появляются все новые данные, эта цифра может вырасти как минимум вдвое. Он также сообщил, что полное восстановление электроснабжения в республике ожидается к утру среды 29 ноября.
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