Совфед одобрил закон об оборотных штрафах компаниям за повторную утечку данных

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Совет Федерации одобрил закон о введении оборотных штрафов для компаний, которые допустили повторную утечку персональных данных, пишет ТАСС.
Документ был внесен в Госдуму группой сенаторов и депутатов в декабре прошлого года. Уточняется, что за повторную утечку персональных данных компании будут оштрафованы на сумму, которая составляет от 1 до 3% совокупного размера выручки организации за календарный год.
Согласно информации нормативного акта, при нарушении закона для физических лиц будет установлен штраф в размере от 100 до 200 тыс рублей, для должностных лиц — от 200 до 400 тыс рублей, для юрлиц — от 3 млн до 5 млн рублей.
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Екатерина Коршунова