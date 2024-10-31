Поставил галочку: Эксперт рассказал, как мошенники получают данные россиян

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В Госдуме предложили оформлять согласие на обработку персональной информации отдельным документом. Соответствующий законопроект депутаты приняли в первом чтении.
Сейчас разрешение обрабатывать свои личные данные покупатели подтверждают галочкой, заполняя договоры и соглашения о покупке товаров, услуг или при оформлении доставки. В дальнейшем эти сведения могут использоваться для рассылки рекламы и спама.
Эксперт по кибербезопасности, генеральный директор компании Zecurion Алексей Раевский в беседе с «Радио 1» уточнил, что персональные данные — любые данные, привязаны к конкретному физическому лицу.
Он добавил, что договора следует тщательно читать и изучать, потому что, как правило, там есть несколько галочек, которые и отвечают за передачу личных данных.
По его словам, злоумышленники могут получить личные данные, если взломают все базу.
Он подчеркнул, что новый законопроект о персональных данных научит людей более ответственно относиться к этому вопросу и не ставить галочки, не прочитав всего до конца.
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Эксперт по кибербезопасности, генеральный директор компании Zecurion Алексей Раевский в беседе с «Радио 1» уточнил, что персональные данные — любые данные, привязаны к конкретному физическому лицу.
«Персональные данные сейчас — это новая нефть. Во многих организациях они требуется чтобы оформить заказ, заключить сделку. Здесь идет речь об информации, которую вы предоставляете организации и даете согласие на обработку», — сказал эксперт.
Он добавил, что договора следует тщательно читать и изучать, потому что, как правило, там есть несколько галочек, которые и отвечают за передачу личных данных.
«Все это надо тщательно смотреть и читать, потому что обычно там несколько галочек: отдельно для того, что необходимо, а отдельно то, что вы не заметили, но галочку поставили — это какие-то рекламные службы, маркетинговые агентства и так далее. Здесь на официальном и законном уровне могут передавать ваши данные за деньги в ключе каких-то партнерских отношений», — объяснил специалист.
По его словам, злоумышленники могут получить личные данные, если взломают все базу.
«Если мы говорим про злоумышленников, то они обычно охотятся за базами данных, взламывать миллион домашних компьютеров они не будут. Им проще взломать сотового оператора, государственную службу или сервис, и оттуда все это вытащить», — поделился Раевский.
Он подчеркнул, что новый законопроект о персональных данных научит людей более ответственно относиться к этому вопросу и не ставить галочки, не прочитав всего до конца.
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Анастасия Бондарева