Сбербанк раскрыл, кто виноват в утечке личных данных россиян

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Основной источник утечек личных данных клиентов в минувшем году и первом полугодии текущего года — интернет-магазины и медицинские учреждения, проинформировал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов во время своего выступления на форуме кибербезопасности SOC Forum 2024.
Обычно в утечке данных обвиняют банки, хотя на них приходится лишь малая часть слитых данных. Основной источник — интернет-магазины и медицинские учреждения.
Зампред правления Сбербанка также обратил внимание, что в прошедшем 2023 году был пик утечек, а в нынешнем году ситуация меняется в лучшую сторону — намного меньше личных данных россиян украли.
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«Мы анализировали глубоко итог 2023 года, первую часть 2024 года. Пришли к выводу, оказывается, не из кредитных организаций, как принято считать, все утекает (это было, оказывается, не более 2%). А основным источником утечек оказались интернет-магазины и, как ни странно, медицинские учреждения», — поделился Станислав Кузнецов.
Зампред правления Сбербанка также обратил внимание, что в прошедшем 2023 году был пик утечек, а в нынешнем году ситуация меняется в лучшую сторону — намного меньше личных данных россиян украли.
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Ольга Енгалычева