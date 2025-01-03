Современные поэты раскрыли новый смысл фильма «Ирония судьбы, или с Легким паром!»

Фото: скриншот из фильма «Ирония судьбы, или с Легким паром!»
Новогодние выходные — время просмотра любимых всеми фильмов, сказок, сериалов. Традиционно новогодним фильмом в России является «Ирония судьбы, или с Легким паром!» — забавная мелодраматическая история, в основу которой лег случай.
Современные поэты, резиденты Литературной Гостиной Дмитрия Кравченко Андрей Медведев, Анастасия Бондарева и Екатерина Крюк в беседе с «Радио 1» раскрыли новый смысл фильма с помощью стихотворений, вплетенных в сюжет.
Фото: Радио 1
По его словам, другие, звучащие в фильме стихи (“Никого не будет в доме” Б. Пастернака, “По улице моей который год” Б. Ахмадулиной, “Мне нравится, что вы больны не мной” М. Цветаевой, “Баллада о покуренном вагоне” А. Кочеткова) и песни (“На Тихорецкую состав отправится”, “Если у вас нету тети”) тоже об одиночестве. Они объясняют нам душевное состояние главного героя Жени.
Фото: ЛитГост Мск
Он отметил, смысл был в том, чтобы показать душевное одиночество целого поколения шестидесятников.
Анастасия Бондарева добавила, что Женя и Надя в своей похожести являются отражением друг друга, и образ зеркала присутствует в одном из звучащих в фильме стихотворений.
Фото: скриншот из фильма «Ирония судьбы, или с Легким паром!»
Бондарева подметила, что главные героини произнесли важные слова в диалоге до и после исполнения песни.
Екатерина Крюк подчеркнула, что в фильме нет положительных героев, однако у обоих есть потребность в любви.
Таким образом, по мнению поэтов, герои попали в зазеркалье (чужой мир), искали выход, который оказался невозможным для счастливой любви. Фильм не про внешние действия, а про внутренние переживания. В этом и есть трагедийность всеми любимого зимнего фильма.
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«На самом деле, "Ирония судьбы, или с Легким паром!" — фильм грустный. Это трагикомедия про одиночество. Стихи, ставшие романсами в фильме, помогают это понять. Фильм открывает песня на стихи Е. Евтушенко “Со мною вот, что происходит” — размышления о том, почему близкие люди отдаляются друг от друга, а далекие, наоборот, сближаются. Это намекает нам на то, что Женя и Надя — близкие друг другу люди, разделенные расстоянием, а Женя и Галя — далекие, но живущие вместе. Центральная тема стихотворения — внутренне одиночество», — объяснил поэт.
Фото: Радио 1
По его словам, другие, звучащие в фильме стихи (“Никого не будет в доме” Б. Пастернака, “По улице моей который год” Б. Ахмадулиной, “Мне нравится, что вы больны не мной” М. Цветаевой, “Баллада о покуренном вагоне” А. Кочеткова) и песни (“На Тихорецкую состав отправится”, “Если у вас нету тети”) тоже об одиночестве. Они объясняют нам душевное состояние главного героя Жени.
«В титрах фильма звучит песня "Я спросил у ясеня" на стихи Владимира Киршона. Лирический герой песни ищет ту, которую он любит, но находит ее в объятиях своего друга, как и в стихах Е. Евтушенко "Ко мне мой старый друг не ходит" и "Совсем не та ко мне приходит". Это отражает общий сюжет фильма — главный герой нашел своего человека, сблизился с счастьем, но вернулся в исходную точку», — рассказал Медведев.
Фото: ЛитГост Мск
Он отметил, смысл был в том, чтобы показать душевное одиночество целого поколения шестидесятников.
«Фильм был снят в 1975 году. Можем предположить, что события фильма разворачиваются именно в этот год. Жене — 36 лет, Наде — 34. Это означает, что они оба родились накануне войны, у них не было детства. А еще главные герои очень похожи: оба играют на гитаре, живут с мамами и без пап. Скорее всего, их отцы погибли на Великой Отечественной Войне. И Жене и Наде пришлось слишком рано стать взрослыми, как и многим в России после этой войны. В этом и есть посыл фильма — посыл одиночества», — подчеркнул поэт.
Анастасия Бондарева добавила, что Женя и Надя в своей похожести являются отражением друг друга, и образ зеркала присутствует в одном из звучащих в фильме стихотворений.
«Надя поет песню на стихи М. Цветаевой "Благословляю вас". Замечается образ зеркала, которое, согласно фольклорной традиции, является проводником в "чужой мир". Это и происходит в стихотворении: лирическая героиня разговаривает с зеркалом и «выпытывает путь и пристанище», более того — она видит картину и, погружаясь в нее, как будто теряет связь с реальностью, с миром "своим". Здесь же появляется мотив дороги — стремление найти выход, однако его невозможность подтверждается образом воронов, которые символизируют, согласно фольклору, гибель. Последняя фраза отходит от сказочной традиции (выбор одного из трех путей: направо пойдешь — коня найдешь, прямо пойдешь — себя потеряешь, налево пойдешь —всем погибель будет), то есть «на все четыре стороны» интерпретируется в качестве современного фразеологического оборота, обозначающего предоставление полной свободы. Это полностью отражает сюжет фильма: Надя хочет найти свою дорогу, а Новогодняя ночь становится зазеркальем — сказкой, которая там или иначе разрушится и приведет к настоящему», — объяснила поэт.
Фото: скриншот из фильма «Ирония судьбы, или с Легким паром!»
Бондарева подметила, что главные героини произнесли важные слова в диалоге до и после исполнения песни.
«Мы немного сошли с ума. Новогодняя ночь закончилась, и все становится на свои места», — сказала Надя. «У меня такое ощущение, что за эту ночь мы прожили целую жизнь…», — ответил Женя.
Екатерина Крюк подчеркнула, что в фильме нет положительных героев, однако у обоих есть потребность в любви.
«Женя — человек, привыкший жить с мамой, не понимает, как можно постоянно видеть ходящую по квартире женщину, все-таки влюбляется. Но это сказка, и применить ее к жизни непросто. Надя соглашается на отношения с Ипполитом, потому что возрастные часики тикают. И влюбленность в Женю — от противного, а это путь в никуда. Ипполит на этом фоне кажется самым реальным персонажем, но он находится с Надей, потому что ему комфортно. Любви здесь нет, комфорт — да, но не любовь», — сказала она.
Таким образом, по мнению поэтов, герои попали в зазеркалье (чужой мир), искали выход, который оказался невозможным для счастливой любви. Фильм не про внешние действия, а про внутренние переживания. В этом и есть трагедийность всеми любимого зимнего фильма.
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Анастасия Бондарева