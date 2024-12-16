Депутат Драпеко посоветовала в Новый год смотреть с детьми отечественное кино

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Во время новогодних праздников россиянам следует смотреть со своими детьми отечественные фильмы, а после вместе обсуждать увиденное. Таким советом поделилась первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко. По ее словам, родители должны показывать детям кино о любви, дружбе, приключениях, чтобы через фильмы «научить, как жить».
«Фильм «Неуловимые мстители» и вся эта серия очень интересная — живая, хорошо смонтированная. «Гардемарины, вперед!» для подростков, по-моему, самое то. Маленькие «Золушку» раскрашенную с удовольствием посмотрят — она тоже очень хорошо смонтирована, хорошо сыграна. <...> У нас фильмография гигантская на все темы, очень много хороших фильмов, которые можно показывать», — пояснила парламентарий в беседе с «Газетой.Ru».В то же время стало известно, что детский театр «Карамболь» получил награду «Лучший спектакль для детей и подростков». Как сообщает «Pravda.Ru», на сегодняшний день постановка «Сказка странствий» действительно является самой лучшей детской постановкой в России. При этом одна из ключевых особенностей театра — абсолютно профессиональная игра маленьких детей.
«Мы почти каждый год приезжаем в столицу и хотим, чтобы москвичи знали о том, что мы приезжаем на гастроли и приглашаем всех желающих на наши спектакли», — поделилась в беседе с изданием директор и худрук театра, заслуженный деятель искусств России Ирина Брондз.Читайте также:
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