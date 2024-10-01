Современный спортивный кластер появится в Парке Горького в центре Москвы

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На территории Парка Горького в центре Москвы будет обустроен новый современный спортивный кластер. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков.
Он напомнил, что масштабные перемены в Парке Горького начались ещё в 2011 году, в результате чего он стал современным и комфортабельным местом отдыха мирового уровня и популярным общественным пространством. Однако за прошедшие годы некоторые объекты благоустройства устарели и нуждаются в серьёзном обновлении, отметил заммэра. В частности, не хватает инфраструктуры на набережных.
Сейчас специалисты комплекса городского хозяйства в рамках работ по благоустройству и реабилитации Парка Горького возводят на территории объекта новый спортивный кластер. В Нескучном саду строят всесезонный павильон, в котором разместятся тренировочные залы со всей необходимой инфраструктурой. На территории кластера появятся площадки для большого и настольного тенниса, игры в городки, волейбольная и баскетбольная площадка, футбольное поле. Спортивный объект сделает Парк Горького ещё более популярным среди москвичей и гостей столицы, заключил Бирюков.
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Александр Бойцов