В Подмосковье за три года построят более 40 плоскостных спортивных сооружений

Фото: пресс-служба Мособлдумы
Комитет регионального парламента по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодёжной политике провёл в Сергиево-Посадском городском округе выездное заседание. Обсуждали реконструкцию и капремонт спортивных объектов в Подмосковье.
«В текущем году по госпрограмме по устройству плоскостных спортивных сооружений запланировано создать 16 объектов, а в следующие два года – ещё 27», – сказала во время встречи председатель комитета Линара Самединова.Перед заседанием делегация посетила три спортивных учреждения. Два – футбольное поле в микрорайоне Ферма и спорткомплекс «Старт» в Краснозаводске – вошли в этом году в государственную программу «Спорт Подмосковья». На первом объекте устройство поля завершат в октябре.
На «Старте» установку универсальной спортивной площадки должны закончить в июне. она уже пользуется популярностью среди юных спортсменов и всех жителей городка.
Следующий осмотренный объект – бассейн «Чайка» в городе Пересвет. Капремонт спортивного сооружения идёт в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры». Сейчас выполняются фасадные работы, отделка, прокладка инженерных коммуникаций и устройство чаши бассейна.
Затем комитет провёл заседание в ДК «Космос». О развитии спортивной инфраструктуры в Подмосковье рассказали представители Минстроя Московской области.
В регионе до конца года сдадут в эксплуатацию три новых спортивных объекта – стадион для регби в Щёлкове и два ФОКа в Бронницах и Раменском. ФОК в Можайском уже открыт.
В 2025 году будут полностью обновлены ещё три сооружения – спортшкола в Клину, стадион «Спартак» в Луховицах и спорткомплекс «Старт» в Реутове. Также будет построен ФОК с бассейном в Лобне.
Капремонт в ближайшие три года планируется выполнить примерно на 40 объектах.
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