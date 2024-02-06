«Современник» отменил спектакли по пьесе Улицкой

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Московский театр «Современник» отменил спектакли по пьесе Людмилы Улицкой. Об этом сообщили в пресс-службе театра.
«У нас отменены спектакли "Потанцуем…" по пьесе Людмилы Улицкой, запланированные на 18 февраля и 23 марта», - приводит РИА Новости сообщение пресс-службы театра.
Напомним, что в конце января пранкеры Вован и Лексус, представившись главой офиса украинского президента Андреем Ермаком, позвонили писательнице. В разговоре с ними ничего не подозревающая женщина рассказала, что симпатизирует Владимиру Зеленскому и отправляет гонорары с продажи своих книг на Украину.
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