В Госдуме призвали отправить имущество Улицкой на помощь СВО

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Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал запретить въезд в Россию писательнице Людмиле Улицой, а также перестать издавать её книги в стране. Об этом он сообщил в беседе с RT.
Лауреат литературных премий «Русский Букер» и «Большая книга», писательница Людмила Улицкая во время разговора с пранкерами Вованом и Лексусом раскрыла, что отправляет на Украину гонорары с продажи своих книг в России.
Комментируя это заявление, Милонов подчеркнул, что люди, которые зарабатывают в России и отправляют свои гонорары на помощь недружественным странам, являются врагами, которые изменяют своей Родине.
В беседе с RT он призвал лишить Улицкую всего, что у неё есть. В частности, имущество отправить на помощь СВО, а также ввести запрет на въезд в страну и издание её книг в России.
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Комментируя это заявление, Милонов подчеркнул, что люди, которые зарабатывают в России и отправляют свои гонорары на помощь недружественным странам, являются врагами, которые изменяют своей Родине.
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Анастасия Чинкова