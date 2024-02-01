В МИД РФ предложили судить российских артистов за поддержку Украины

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Поддерживающих Украину российских артистов нужно судить. Такое заявление сделали в МИД России.
В ведомстве подчеркнули, что россиян, которые поддерживают или финансируют украинских властей, следует не преследовать, а сразу судить.
Этим сообщением российское внешнеполитическое ведомство ответило на новость агенства Bloomberg, в которой отмечалось, что МИД приказал своим дипломатам за рубежом преследовать российских знаменитостей, поддерживающих Украину.
Ранее сообщалось, что музыканты группы «Би-2» были освобождены из-под стражи в Таиланде усилиями израильского МИД. А писательница Людмила Улицкая рассказала, что отправляет гонорары с продажи своих книг на помощь Украине.
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*признан Минюстом РФ иноагентом
Этим сообщением российское внешнеполитическое ведомство ответило на новость агенства Bloomberg, в которой отмечалось, что МИД приказал своим дипломатам за рубежом преследовать российских знаменитостей, поддерживающих Украину.
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*признан Минюстом РФ иноагентом
Анастасия Чинкова