«Союз МС-24» с россиянином, белоруской и американкой вернулся на Землю

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Спускаемый аппарат «Союза МС-24» с космонавтом «Роскосмоса» Олегом Новицким, представительницей Белоруссии Мариной Василевской и астронавтом НАСА Лорал О'Харой на борту успешно приземлился в Казахстане. Об этом стало известно в 10.17 по московскому времени.
Корабль приземлился в 147 км юго-восточнее казахстанского города Жезказган. Для российского космонавта космический полет стал четвертым. Марина Василевская стала первой женщиной-космонавтом Беларуси.
Экипаж провел на орбите 14 суток.
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Анастасия Хохлова