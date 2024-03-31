Ракета «Союз-2.1б» стартовала с Байконура – трансляция

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Ракета «Союз-2.1б» со спутником дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П» №4 стартовала с космодрома Байконур.
Прямую трансляцию запуска ведёт «Роскосмос» в своём YouTube-канале.
По подсчётам специалистов, спутник должен отделиться от третьей ступени ракеты ровно через 9 минут 23 секунды после пуска.
Отмечается, что спутник дистанционного зондирования Земли необходим для ведения высокодетального, детального широкозахватного и гиперспектрального оптико-электронного наблюдения земной поверхности. Это необходимо для исследования природных ресурсов планеты.
Также с помощью этого спутника можно контролировать уровень загрязнения и деградации окружающей среды, искать месторождения полезных ископаемых, оценивать состояние ледовой обстановки, производить мониторинг чрезвычайных ситуаций, а также создавать и дополнять топографические и навигационные карты.
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По подсчётам специалистов, спутник должен отделиться от третьей ступени ракеты ровно через 9 минут 23 секунды после пуска.
Также с помощью этого спутника можно контролировать уровень загрязнения и деградации окружающей среды, искать месторождения полезных ископаемых, оценивать состояние ледовой обстановки, производить мониторинг чрезвычайных ситуаций, а также создавать и дополнять топографические и навигационные карты.
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Анастасия Чинкова