«Союз отцов» Новосибирска призвал расследовать гибель детей в Новокузнецке
Лидер общественной организации «Союз отцов» Новосибирска Сергей Майоров заявил о необходимости проведения самого тщательного расследования гибели девяти младенцев в роддоме Новокузнецка.
По его словам, важной действенной мерой профилактики подобных инцидентов может стать концепция осознанного отцовства. Так, Майоров считает, что мужчины во время беременности женщины должны вместе с ней посещать врача, а также принимать участие в выборе роддома, где будущий отец может общаться с медперсоналом и следить за процедурами.
Общественник добавил, что мужчины должны ограждать будущую маму от информационного шума и помогать ей фокусироваться на рекомендациях врача.
«"Союз отцов" готов к диалогу и оказанию информационной помощи. Хотя мы не предоставляем медицинских услуг, в партнерстве с Министерством здравоохранения Новосибирской области в этом году мы запускаем проект «Мужское здоровье». Детали инициативы будут анонсированы дополнительно», — сказал Майоров в разговоре с Om1 Новосибирск.
Доверие к системе здравоохранения должно подкрепляться реальными делами, которые обеспечивают безопасность как женщин, так и мужчин, заключил лидер регионального «Союза отцов».