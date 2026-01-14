«Союз отцов» Новосибирска призвал расследовать гибель детей в Новокузнецке

14 января 2026, 12:41

Фото: iStock/CristiNistor

Лидер общественной организации «Союз отцов» Новосибирска Сергей Майоров заявил о необходимости проведения самого тщательного расследования гибели девяти младенцев в роддоме Новокузнецка.





По его словам, важной действенной мерой профилактики подобных инцидентов может стать концепция осознанного отцовства. Так, Майоров считает, что мужчины во время беременности женщины должны вместе с ней посещать врача, а также принимать участие в выборе роддома, где будущий отец может общаться с медперсоналом и следить за процедурами.



Общественник добавил, что мужчины должны ограждать будущую маму от информационного шума и помогать ей фокусироваться на рекомендациях врача.





«"Союз отцов" готов к диалогу и оказанию информационной помощи. Хотя мы не предоставляем медицинских услуг, в партнерстве с Министерством здравоохранения Новосибирской области в этом году мы запускаем проект «Мужское здоровье». Детали инициативы будут анонсированы дополнительно», — сказал Майоров в разговоре с Om1 Новосибирск.