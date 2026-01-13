В Госдуме призвали провести реформу здравоохранения после трагедии в Новокузнецке

13 января 2026, 19:50

Сергей Миронов: на здравоохранение нужно 7% ВВП, а не кампанейские проверки

Фото: Istock/Sergey Tinyakov

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов прокомментировал ситуацию в новокузнецком роддоме, где в начале января умерли девять младенцев. Он заявил, что государство передало контроль за медучреждениями коммерческим страховым компаниям, и это ведёт к системным проблемам.





В беседе с «Газетой.Ru» Миронов заявил, что главная беда здравоохранения — дефицит кадров из-за низких зарплат, высокой нагрузки и формального исполнения указов. Политик считает, что власти усилят проверки после резонанса, но этого мало.

«Нужны кардинальные перемены и в системе организации медицинской помощи, и, главное, в объёме финансирования. Потому что большинство болезней нашей государственной медицины как раз от нищеты. Финансировать здравоохранение нужно напрямую из бюджета, а контроль за расходованием средств надо возложить на специальную государственную структуру», — подчеркнул Миронов.