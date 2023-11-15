Союз женщин, фонд «Защитники отечества» и епархия Московской области заключили соглашение

Фото: Радио 1
15 ноября Епархия Московской области, фонд поддержки участников специальной операции «Защитники Отечества» по Московской области и региональное отделение Союза женщин России подписали соглашение о сотрудничестве. Церемония прошла в соборе святителя Николая в Красногорске.
Как рассказала председатель Московского областного регионального отделения Союза женщин России Екатерина Богдасарова, соглашение – это естественное движение, которое поможет объединиться во время трудностей.
Договор поможет организациям работать вместе над сохранением и укреплением традиционных российских духовно-нравственных ценностей, укреплять здоровье местных жителей и патриотизм.
Читайте также:
В Подмосковье формируют элитное воинское подразделение – полк Московской области
Центр помощи «Забота» в Красногорске собирает грузы для участников СВО
«Если говорить о нашем Союзе, то это более 2400 женщин, активных, неравнодушных, готовых работать и помогать. Только за 2023 год мы провели 240 разных акций и мероприятий для укрепления института семьи, для поддержки наших бойцов и их близких, для помощи тем, кто одинок или как-то ограничен по здоровью. Фонд «Защитники Отечества» и Митрополия ставят перед собой те же самые задачи. Объединив наши усилия, мы увеличим наши возможности помогать и поддерживать тех, кто в этом нуждается», — отметила она.
Читайте также:
В Подмосковье формируют элитное воинское подразделение – полк Московской области
Воробьёв вручил медали «За храбрость» подмосковным добровольцам из отряда БАРС
Центр помощи «Забота» в Красногорске собирает грузы для участников СВО
Екатерина Шмакова