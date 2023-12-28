Созданные в МФТИ роботы начали наряжать новогодние ёлки

Фото: Михаил Раскин
«В этом году мы доработали робота-футболиста в человеческий рост. Он поднимается с колен и ходит самостоятельно. В России это первый такой робот, он создан на базе МФТИ в Долгопрудном. Его зовут Стеллаж», – рассказал аспирант, инженер лаборатории волновых процессов и систем управления МФТИ Фёдор Полещук.
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