Карта ёлочных базаров Московской области стала доступна онлайн

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Жители Подмосковья теперь могут приобрести новогоднюю ёлку с помощью интерактивной карты. Об этом рассказали в пресс-службе Мингосуправления региона.
«На карте отмечены официальные точки реализации хвойных деревьев. Она помогает быстро найти площадку, где можно приобрести главное новогоднее украшение», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.Ознакомиться с картой ёлочных базаров, которые работают в регионе до 10 января, можно по ссылке.
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