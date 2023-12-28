Мотоклуб «Ночные Волки» пригласил на детскую новогоднюю ёлку

Фото: Istockphoto / goodmoments, пресс-служба мотоклуба
С 3 по 18 января 2024 года в байк-центре мотоклуба «Ночные Волки» пройдут детские новогодние ёлки. Перед зрителями вновь оживёт волшебный мир сказки, сообщили в пресс-службе мотоклуба.
«С 2003 года «Ночные Волки» при участии талантливых друзей и единомышленников создаёт неповторимое зимнее представление для детей. Движущиеся диковинные декорации и уникальная сказочная техника, летающие мотоциклы и рискованные трюки, красочные спецэффекты и любимые герои русских сказок – всё это в новогодней сказочной истории от «Ночных Волков», – говорится в сообщении.Ёлки в байк-центре – красочное действо с оригинальным музыкальным сопровождением, красивыми текстами и стихами в форме русской народной сказки, в которой по сюжету зло бросает вызов миру. Однако добрые силы, объединившись, дают отпор злодеям. Из уст героев дети учатся добру, дружбе, готовности прийти на помощь ближнему, смелости и любви к Родине.
Каждый год новогодние ёлки в байк-Центре посещают более 10 тыс детей не только из Москвы и Подмосковья, но и из других городов.
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