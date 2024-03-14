SpaceX потеряла Starship во время испытательного полета

Фото: iStock/Alexyz3d
Космический корабль Starship, разрабатываемый компанией SpaceX для миссий на Луну и Марс, испытал неудачу в своем третьем тестовом полете.
По данным прямой трансляции на сайте YouTube, связь с аппаратом потеряли на 49-й минуте полета в момент его входа в атмосферу на высоте 77 км.
Запуск корабля с тестовой площадки в Бока-Чика, Техас, состоялся в 09:25 по местному времени Восточного побережья США (16:25 по московскому времени). SpaceX отмечала успешное начало полета, подчеркивая идеальную работу всех 33 двигателей Raptor первой ступени Super Heavy.
Корабль также успешно вышел на орбиту. Ожидалось, что тестовый полет продлится около часа, в течение которого планировалось провести тестирование двигателей, а также других систем корабля в космосе.
Ранее сообщалось, что Министерство обороны США обратилось к компании SpaceX Илона Маска с предложением сделать разрабатываемый космический корабль Starship государственной собственностью, что позволило бы Пентагону использовать его для «важных и потенциально опасных миссий» без необходимости заключения дополнительных контрактов.
Читайте также:
Глава «Роскосмоса» Борисов: Появлению SpaceX в РФ поможет рынок, а не «пендель»
Компания SpaceX выведет с орбиты 100 старых спутников Starlink из-за дефекта
Маск: SpaceX на сутки задерживает испытательный полёт корабля Starship
Запуск корабля с тестовой площадки в Бока-Чика, Техас, состоялся в 09:25 по местному времени Восточного побережья США (16:25 по московскому времени). SpaceX отмечала успешное начало полета, подчеркивая идеальную работу всех 33 двигателей Raptor первой ступени Super Heavy.
Ранее сообщалось, что Министерство обороны США обратилось к компании SpaceX Илона Маска с предложением сделать разрабатываемый космический корабль Starship государственной собственностью, что позволило бы Пентагону использовать его для «важных и потенциально опасных миссий» без необходимости заключения дополнительных контрактов.
Читайте также:
Глава «Роскосмоса» Борисов: Появлению SpaceX в РФ поможет рынок, а не «пендель»
Компания SpaceX выведет с орбиты 100 старых спутников Starlink из-за дефекта
Маск: SpaceX на сутки задерживает испытательный полёт корабля Starship
Артем Кузьмин