Компания SpaceX выведет с орбиты 100 старых спутников Starlink из-за дефекта

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Компания Илона Маска планирует в качестве меры предосторожности вывести с орбиты и «уронить» на Землю 100 спутников Starlink первого поколения. В аппаратах обнаружен потенциальный дефект.
О какой конкретно неполадке идёт речь, в компании не уточнили. Представители SpaceX сообщили только, что специалистами была выявлена некая «общая проблема для этой версии аппаратов Starlink. Клиентов также заверили, что на уровне и качестве связи потеря сотни спутников никак не скажется, так как в настоящее время их количество на околоземной орбите составляет около 5,4 тысячи штук.
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Александр Бойцов