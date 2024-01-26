Спасатели рассказали жителям Подмосковья о смертельной опасности стихийных горок

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Стихийные ледяные горки опасны для катания. Об этом жителей Московской области предупредили сотрудники Мособлпожспаса, которые ежедневно проводят профилактические рейды и обследуют эти сооружения.
«Часто в качестве горок люди используют расположенные рядом с жилыми кварталами овраги, крутые склоны и глыбы снега. Специалисты рассказывают гражданам о рисках катаний на таких стихийных «аттракционах», а о местонахождении опасного спуска сообщают в муниципальные дежурно-диспетчерские службы для ликвидации стихийных горок», – рассказал начальник территориального управления №6 Мособлпожспаса Александр Квашнёв.Работники противопожарно-спасательной службы утончили, что безопасный снежный съезд должен быть прямым и ровным, без ям, кочек и трамплинов. На пути катающегося не должно встречаться корней деревьев, кустов, мусора, столбов или ограждений.
Специалисты посоветовали взрослым обсудить эти правила с детьми и выбирать только оборудованные горки, чтобы зимний отдых не обернулся трагедией.
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Лора Луганская