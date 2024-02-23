«Спасают и защищают»: Кинологи рассказали о собаках на службе

Фото: Фотобанк Московской области
Сегодня в России отмечается государственный праздник – День защитника Отечества. Традиционно в этот день поздравляют всех защитников, которые несут свою службу. Бок о бок рядом с человеком трудятся четвероногие напарники-собаки. Они не только работают во многих ведомственных подразделениях России, но и помогают в службах спасения, на таможне, демонстрируя преданность и трудолюбие.
«Служебные собаки наравне с человеком несут дозорную, сторожевую, караульную службу. Они помогают спасать и защищать людей. Многие животные, как и люди, проходят медицинское обследование, тестируются и проходят обучение. Их невероятно острый слух, тонкий нюх и чутье позволяют выполнять работу, которая, порой, не под силу человеку», – комментирует президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.Фото: Фотобанк Московской области
Чувствительное обоняние – помощник собакиУ собак невероятно чувствительное обоняние. Общая площадь обонятельных клеток у человека примерно в 40 раз меньше, чем у собаки. Это и объясняет тот факт, что животные чувствуют запахи в тысячи раз лучше, чем человек. Таким образом собаки мастерски могут распознавать не только взрывчатые и наркотические вещества, но и даже молекулярные маркеры различных заболеваний. Вспомним период пандемии, тогда собаки помогали людям искать ковид.
Например, в Объединенных Арабских Эмиратах полиция разыскивала людей, зараженных коронавирусом с помощью служебных собак, такие животные работали и в аэропорту. Также служебные собаки помогали в аэропорту Хельсинки. Специалисты рассказывали, что им удалось достичь почти стопроцентной чувствительности. Собаки справлялись лучше ПЦР-тестов.
Собаки-спасателиТаких спасателей можно найти в МЧС, в поисковой службе Красного Креста, в других поисковых отрядах. Эти животные могут своевременно и быстро отыскать пострадавшего человека и оповестить об этом других. Они помогают не только найти человека, который, потерялся, но и спасти его из-под завалов разрушенных строений и снежными лавинами. Собаки помогаю там, где человек и техника бессильны. Бывает так, что животные – это единственный шанс на спасение.
В прошлом году после трагических последствий землетрясения в Турции, собаки-спасатели приехали на помощь со всего мира. Их главной задачей было определять, есть ли под обломками живые люди. Многие животные спасали людей, порой, ценой собственной жизни.
Фото: РИА Новости / Максим Богодвид
Собаки-полицейскиеЭти собаки несут службу в правоохранительных органах и проходят специальную подготовку, чтобы помогать стражам порядка. Наверняка каждый из вас хотя бы раз встречал сотрудника полиции в метрополитене, идущего вместе с собакой. Этих животных не пугают преступники и экстремальные ситуации, они помогают не только осматривать подземный транспорт, но и участвовать в задержании преступников, если это потребуется.
Помимо метрополитена собаки работают во многих полицейских департаментах: в экспертно-криминалистическом отделе, в уголовном розыске, на патрульно-постовой службе, в транспортной полиции, в пограничных и военных службах.
Собаки наравне с людьми защищают, помогают и спасают людей. Многие сферы человеческой деятельно уже трудно представить без собаки-помощника. Они спасают людей из-под завалов, обнаруживают взрывчатку, помогают инвалидам, ищут людей в лесах и защищают границы.
Фото: Фотобанк Московской области
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