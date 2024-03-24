Спасший десятки людей школьник принял участие в акции «Журавли» в память о жертвах теракта

Фото: пресс-служба Московской области/Сергей Хакимов
Школьник из Красногорска, спасший около 100 человек во время теракта в «Крокус Сити Холле», Ислам Халилов принял участие в памятном мероприятии о жертвах трагедии.
Он рассказал, что действовал «на реакции, по инструкции».
Ислам вспомнил, что в тот вечер в «Крокусе» он больше всего боялся, что террористы забросают гранатами людей, которых он выводил на улицу. По словам учащегося школы, когда его родители узнали о случившемся, они сначала были шокированы тем, что пришлось пережить их сыну. Затем они похвалили сына за проявленное хладнокровие и правильные и действия.
Ранее участие в акции о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле» приняли видеоблогер Влад А4, рэпер Navai, певцы Тимати и Люся Чеботина, а также музыканты группы «Пикник».
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Музыканты «Пикника» приняли участие в акции «Журавли» в память о жертвах теракта
Тимати и Чеботина приняли участие в акции «Журавли» в память о жертвах теракта
«Понимал, что если буду стоять в шоковом состоянии, то могу потерять свою жизнь и жизни сотен людей», – сказал мальчик.
Ранее участие в акции о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле» приняли видеоблогер Влад А4, рэпер Navai, певцы Тимати и Люся Чеботина, а также музыканты группы «Пикник».
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Музыканты «Пикника» приняли участие в акции «Журавли» в память о жертвах теракта
Тимати и Чеботина приняли участие в акции «Журавли» в память о жертвах теракта
Александр Климов