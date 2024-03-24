Влад А4 и Navai поучаствовали в акции «Журавли» в память о жертвах теракта в «Крокусе»

Фото: пресс-служба Московской области
Представители росссийского шоу-бизнеса посетили «Журавли» в память о жертвах теракта в ТЦ «Крокус Сити холл».
Белорусский певец и видеоблогер Влад А4 выразил слова поддержки и соболезнования семьям погибших и пострадавших.
Также на акции присутствовал рэпер Наваи (Navai) Бакиров. Он рассказал, что его мама находилась в соседнем от места происшествия зале и успела эвакуироваться.
Ранее в акции «Журавли» приняли участие музыканты группы «Пикник», а также певцы Тимати и Люся Чеботина.
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Музыканты «Пикника» приняли участие в акции «Журавли» в память о жертвах теракта
Тимати и Чеботина приняли участие в акции «Журавли» в память о жертвах теракта
Проекция «Летят журавли» появилась на здании «Крокус Сити Холла» – видео
«Перехватывает все внутри, очень болит сердце», – сказал Влад А4.
«Произошла ужасная трагедия, весь российский народ должен сплотиться», – заявил артист.
Ранее в акции «Журавли» приняли участие музыканты группы «Пикник», а также певцы Тимати и Люся Чеботина.
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Музыканты «Пикника» приняли участие в акции «Журавли» в память о жертвах теракта
Тимати и Чеботина приняли участие в акции «Журавли» в память о жертвах теракта
Проекция «Летят журавли» появилась на здании «Крокус Сити Холла» – видео
Александр Климов