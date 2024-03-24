Тимати и Чеботина приняли участие в акции «Журавли» в память о жертвах теракта

Фото: пресс-служба Московской области
Представители российского шоу-бизнеса посетили акцию «Журавли» в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле».
Певица Люся Чеботина выразила слова поддержки и соболезнования семьям погибших и пострадавшим.
Чеботина подчеркнула, что оказывает, в первую очередь, финансовую поддержку пострадавшим и семьям погибших при теракте в концертном зале.
Она призвала каждого оказать поддержку – материальную или психологическую.
Также на акции присутствовал певец Тимати. Он подчеркнул, что такими ужасными терактами заказчики пытаются расколоть единство многонациональной и многоконфессиональной России.
В заключение Тимати подчеркнул, что у террористов нет национальности и религии.
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«То, что произошло – это зверство. Это та боль, которая нас сплотит, объединит ещё сильнее, сделает нас непобедимыми, сильными духом», – сказала она журналистам.
Она призвала каждого оказать поддержку – материальную или психологическую.
Также на акции присутствовал певец Тимати. Он подчеркнул, что такими ужасными терактами заказчики пытаются расколоть единство многонациональной и многоконфессиональной России.
«Целостность России не удастся расколоть никогда и никому», – подчеркнул Тимати.Он призвал не поддаваться на провокации людей, которые пытаются посеять вражду между славянами и представителями других национальностей, населяющих Россию.
В заключение Тимати подчеркнул, что у террористов нет национальности и религии.
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Анастасия Чинкова