Специалист Хвостов раскрыл главные ошибки при выборе колледжа

Фото: istockphoto.com/SeventyFour
Директор по связям с образовательным сообществом IT-колледжа MAXITET Александр Хвостов заявил, что одной из главных ошибок при выборе колледжа является игнорирование интересов ребёнка.
«Считается, что колледж — это продолжение школы и поэтому учеба не должна становиться затруднительной и ребёнок не должен тратить много времени на дорогу. Но колледж — это полноценное образование, выбирать его надо исходя из того, что ребёнку интересно и чем он хочет заниматься в будущем», — пояснил в беседе с «Известиями» Хвостов.
Также он отметил, что зачастую при поступлении дети не совсем понимают выбранную специальность. Во избежание этого, специалист рекомендовал ходить на Дни открытых дверей учебных заведений и посещать их выставки и курсы.
Читайте также:
«Губернский колледж» начинает принимать абитуриентов
Инстасамка призналась, что решила сдать ЕГЭ и поступить в университет
В текущем году проводят капитальный ремонт 10 колледжей Московской области
Мелисса Тимофеева